Abertura da exposição 'Memórias da Terra e do Rio' ocorre hoje em Sabará

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

A Casa Amarela Centro Cultural, em Sabará, recebe nesta sexta-feira (6), a abertura da exposição coletiva “Memórias da Terra e do Rio”. A cerimônia está marcada para as 19h e contará com apresentação do Coral Infantojuvenil Santa Cecília e das cantoras Nath Rodrigues, Sofia e Adriana Chaves.

A mostra, com curadoria da artista visual e pesquisadora Massuelen Cristina, reúne obras de 16 artistas, a maioria inéditas, que abordam temas como memória, natureza, território e afeto. Após a abertura, a exposição poderá ser visitada gratuitamente até o dia 10 de agosto.

“Memórias da Terra e do Rio” propõe um contraponto entre artistas contemporâneos que desenvolvem pesquisas sobre as relações com a natureza e artistas locais que já retratam em seus trabalhos o cotidiano da população sabarense e sua relação com o Rio das Velhas.

Participam da exposição os artistas Ambuá Moreira (Elu/Delu), Chris Moreira, Dalber de Brito, Débora Rossi Fantini, Hilton Costa (em memória), Marlon de Paula, Sarah Coeli, Sérgio Pacheco e os fotógrafos do Núcleo de Fotografia José Paes: Alden Starling, Arthur Sá Fortes, Chiquinho, Eduardo Oliveira, Geraldo Aparecido, Joice Gomes, Luiz de Freitas e Willian Fernandes.

Segundo Massuelen Cristina, a exposição é um convite para repensar a relação com a natureza e enxergar a criação artística como ferramenta para imaginar futuros possíveis e sustentáveis.

“Esta é uma curadoria movida pelo afeto, pela escuta do chão que pisamos, pelas histórias que se repetem nas beiras, nas águas que ainda resistem. Nos deixamos atravessar por Sabará, pelos seus becos, silêncios e festas”, afirma.