Fábrica de medicamentos em Sabará faz mutirão de emprego para PCDs

A empresa de medicamentos Hipolabor vai promover um mutirão de vagas de emprego exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), nesta quarta-feira (4), das 13h às 16h, em Sabará. As oportunidades, tanto para contratação imediata quanto para banco de talentos, são para as posições de auxiliar de produção, auxiliar de almoxarifado e auxiliar administrativo.

Os interessados devem preencher um formulário online e comparecer à unidade da Hipolabor, localizada na BR 381, Km 12,3, na altura do bairro Borges, com documento pessoal com foto e currículo impresso. Por se tratar de uma unidade fabril, é necessário que os candidatos participantes do mutirão utilizem calça e sapato fechado.

O nível de escolaridade exigido é Ensino Médio e todos os cargos têm horário de trabalho de segunda-feira a sexta-feira, das 16h47 à 1h55. Entre os benefícios oferecidos estão café da manhã, assistências médica e odontológica, cesta básica, refeitório, seguro de vida e vale transporte.

O contratado como auxiliar de produção terá atribuições como verificar a programação de produção, solicitar e conferir materiais e inspecionar e liberar esteiras. Já a posição de auxiliar de almoxarifado exige do candidato qualificações, como informática e matemática básicas, a fim de atuar na conferência de materiais e estoques. Para a vaga de auxiliar administrativo, as funções incluem apoiar a gestão e a equipe na organização interna.

Serviço

Mutirão de empregos Hipolabor Sabará