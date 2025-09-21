Prefeito João Marcelo e vice inauguram Estação Ferroviária de Bicalho

A Prefeitura de Nova Lima, por meio das Secretarias Municipais de Políticas Regionais e Desenvolvimento Econômico, inaugurou, neste domingo (21), a Estação Ferroviária José Ferreira, em Honório Bicalho. O espaço foi revitalizado para preservar a cultura e história da cidade.

Além de abrigar a Regional Nordeste da Prefeitura e a Subsecretaria de Turismo, a estação se consolida como ponto turístico, centro cultural e espaço de eventos para toda a região. O local conta ainda com uma réplica de locomotiva, praça de convivência e prédio anexo destinado ao Posto de Informação Turística (PIT), que funcionará junto à Casa Estrada Real para atender visitantes.

Réplica da Locomotiva Imagem: Reprodução

A obra, aguardada há anos pela comunidade, homenageia José Ferreira, cidadão nova-limense que dedicou grande parte da vida ao transporte ferroviário.

A cerimônia de inauguração foi conduzida pelo prefeito João Marcelo e pela vice-prefeita Cissa Caroline, que reforçou o trabalho da gestão em preservar um espaço tão importante da cidade onde ela nasceu. “Estive aqui acompanhando a obra e fiquei feliz de ver trabalhadores que assim como eu são moradores aqui de Honório Bicalho, o que muito me emocionou, assim como essa obra me emocionou”, disse.

Em seu discurso, o prefeito João Marcelo destacou a importância da entrega para a memória coletiva de Nova Lima. “Esse espaço não é da prefeitura, esse espaço é da cidade. É hora da gente compartilhar o zelo com algo que mexeu com o sentimento de tanta gente. Bicalho será sempre lembrada pela alegria e pela força de um povo batalhador, que tem orgulho de Nova Lima”, afirmou.

Veja abaixo o antes e depois do espaço:

Ferroviária restaurada Imagem: Reprodução Espaço antes de ser restaurado Imagem: Reprodução

Ele também fez questão de agradecer aos vereadores, secretários e servidores envolvidos, além de destacar a atuação da ex-secretária Renata Couto, que trabalhou pela cessão do espaço junto ao governo federal. “É hora da gente compartilhar o zelo com algo que mexeu com o sentimento de toda cidade, mas a grande verdade é que este espaço não é da prefeitura, este espaço é da cidade. É hora da gente cuidar junto desta praça que já nasce com Playground, espaço de convivência, de eventos, vídeo monitoramento, Wi-Fi e que traz o saudosismo e que resgata na memória de tanta gente seja ao olhar para a fumaça da Maria fumaça ou ouvir o apito do trem que fez parte da história de muitos”, concluiu ele.

Programação especial

A programação de inauguração começou pela manhã e segue até as 18h, com programação cultural e de lazer:

08h30 – Caminhada de 7 km pela Estrada Real – Caminhos de Sabarabuçu

09h30 – Abertura da Feira “Nova Lima Feita à Mão” e da Feira Gastronômica (Feirinha de Bicalho)

10h – Solenidade de inauguração

11h – Show com Chukaka

12h – Contação de histórias e mini tours pela estação

13h – Chorata – “Choro de Lamparina”

14h30 – Apresentação de Romero Bicalho

16h – Samba Du’s Karas

Até as 16h, o público também conta com a Rua do Lazer, voltada às crianças e famílias.





