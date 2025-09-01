Nova Lima amplia horário de funcionamento das farmácias das UBS

A partir desta segunda-feira (1º), as farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Nova Lima passaram a funcionar em horário ampliado, oferecendo mais comodidade e acesso facilitado à população.

Nos bairros Água Limpa, Macacos, José de Almeida, Cabeceiras, Cruzeiro e Santa Rita, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já no Pronto Atendimento do Jardim Canadá, os usuários poderão retirar medicamentos de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h.

Segundo a Prefeitura, a mudança busca reforçar o cuidado em saúde e garantir que os moradores tenham mais facilidade para acessar os medicamentos disponibilizados pelo município.