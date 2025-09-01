Assine
overlay
Início Nova lima
SAÚDE

Nova Lima amplia horário de funcionamento das farmácias das UBS

Mudança visa facilitar acesso dos moradores aos medicamentos disponibilizados pelo município

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
01/09/2025 17:43

compartilhe

Siga no
x
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

A partir desta segunda-feira (1º), as farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Nova Lima passaram a funcionar em horário ampliado, oferecendo mais comodidade e acesso facilitado à população.

Nos bairros Água Limpa, Macacos, José de Almeida, Cabeceiras, Cruzeiro e Santa Rita, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já no Pronto Atendimento do Jardim Canadá, os usuários poderão retirar medicamentos de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h.

Segundo a Prefeitura, a mudança busca reforçar o cuidado em saúde e garantir que os moradores tenham mais facilidade para acessar os medicamentos disponibilizados pelo município.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay