Prefeitos se reúnem com presidente do TCE-MG e tratam de eventos na região

Reunião entre lideranças abordou agenda regional dos próximos meses

Redação
Redação
Repórter
11/02/2026 15:02

Prefeitos, lideranças e TCE discutem eventos para abril e agosto
Prefeitos, lideranças e TCE discutem eventos para abril e agosto crédito: Reprodução

O prefeito de Diamantina, Geferson Paquito, e o prefeito de Capelinha, Jonas Barreiro, estiveram nesta quinta-feira (11) com o presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), conselheiro Durval Ângelo, para tratar de eventos previstos para os próximos meses na região.

Entre os temas da conversa estiveram o Encontro de Prefeitos, programado para abril, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em Diamantina, e o Encontro Técnico Regional do TCE-MG, previsto para agosto.

Também participaram do encontro o presidente da Câmara Municipal de Capelinha, Cleuberson Frederico, o ex-prefeito de Capelinha, Zezinho da Vitalina. 

A agenda reuniu lideranças municipais e representantes do Tribunal para alinhar a realização das atividades.

overflay