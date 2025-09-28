Assine
overlay
Início Diamantina
GERAIS

Vesperata em Diamantina reúne Durval Ângelo, prefeito Paquito e convidados

Autoridades discutem preservação do centro histórico da cidade durante Vesperata

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
28/09/2025 12:14 - atualizado em 28/09/2025 12:24

compartilhe

Siga no
x
Autoridades reunidas durante evento na cidade
Autoridades reunidas durante evento na cidade crédito: Imagem: Reprodução

A vesperata deste sábado (27), em Diamantina, contou com a presença do presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Durval Ângelo. Ele acompanhou o evento ao lado do prefeito Geferson Giordani Burgarelli, o Paquito, e de autoridades convidadas.

Entre os presentes estavam o secretário de Governo de Nova Lima, Francisco Cançado, e sua esposa, Lilian; o chefe de gabinete da Prefeitura de Diamantina, Rogério Vieira; e a empresária Rayssa do Japão. A cantora Titane, referência nacional, também esteve presente para prestigiar os colegas artistas.

Além de acompanhar a Vesperata, eles trataram do reconhecimento nacional do centro histórico de Diamantina e da Rua da Quitanda, onde ocorre o evento que é um dos símbolos culturais da cidade.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay