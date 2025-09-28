Vesperata em Diamantina reúne Durval Ângelo, prefeito Paquito e convidados

A vesperata deste sábado (27), em Diamantina, contou com a presença do presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Durval Ângelo. Ele acompanhou o evento ao lado do prefeito Geferson Giordani Burgarelli, o Paquito, e de autoridades convidadas.

Entre os presentes estavam o secretário de Governo de Nova Lima, Francisco Cançado, e sua esposa, Lilian; o chefe de gabinete da Prefeitura de Diamantina, Rogério Vieira; e a empresária Rayssa do Japão. A cantora Titane, referência nacional, também esteve presente para prestigiar os colegas artistas.

Além de acompanhar a Vesperata, eles trataram do reconhecimento nacional do centro histórico de Diamantina e da Rua da Quitanda, onde ocorre o evento que é um dos símbolos culturais da cidade.

