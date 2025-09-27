Assine
Prefeito Paquito assina compromisso para restaurar a Igreja do Carmo

Diamantina dá novo passo na preservação com restauração da Igreja do Carmo

27/09/2025 12:04

Compromisso foi firmado nessa sexta-feira (26), em cerimônia dentro do patrimônio
Compromisso foi firmado nessa sexta-feira (26), em cerimônia dentro do patrimônio crédito: Imagem: Reprodução

Diamantina celebra mais um marco na preservação de seu patrimônio histórico. Nessa sexta-feira (26), o prefeito Geferson Burgarelli, o Paquito, assinou ao lado da superintendente do IPHAN em Minas Gerais, Maria do Carmo Lara, o Termo de Compromisso que garante a restauração da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, uma das joias arquitetônicas mais emblemáticas da cidade.

A ação integra o PAC Cidades Históricas e reforça a união de esforços entre a Prefeitura de Diamantina, o Governo Federal e o IPHAN. Com o acordo, a cidade avança em sua missão de conservar seus símbolos de fé, arte e memória, reafirmando seu status de Patrimônio Cultural da Humanidade.

Para o prefeito Paquito, o momento é histórico: “Estamos concretizando mais um grande passo na preservação do nosso patrimônio. A Igreja do Carmo é parte da alma de Diamantina e essa conquista mostra que, quando trabalhamos com seriedade e parcerias fortes, nossa cidade só tem a ganhar”, afirmou.

O compromisso reafirma Diamantina como referência nacional em políticas de preservação, abrindo caminho para novas intervenções e valorização da cultura local. “É um orgulho para todos nós ver nossa cidade respeitada e cuidada com tanto carinho. A restauração do Carmo não é apenas uma obra, é a prova de que estamos construindo um futuro que valoriza nossas raízes”, destacou Paquito.

Segundo o Executivo, com a iniciativa, a cidade fortalece seu papel como guardiã de um dos conjuntos arquitetônicos mais ricos do país, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para o turismo cultural e a promoção da identidade histórica de Minas Gerais.

