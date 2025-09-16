Prefeito de Diamantina recebe Ordem do Mérito Legislativo da ALMG

O prefeito de Diamantina, Geferson Giordani Burgarelli, o Paquito, foi um dos homenageados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) com a Ordem do Mérito Legislativo. A solenidade acontece nesta terça-feira (16), no Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

Criada em 1982, a honraria é concedida a pessoas e instituições que se destacam por ações de relevância pública e pela promoção da cidadania. Neste ano, a cerimônia marca também os 190 anos do Parlamento mineiro, em celebração à democracia e à participação popular.

O evento reuniu autoridades estaduais e nacionais, entre elas o ministro do Tribunal de Contas da União, Antonio Anastasia, orador oficial da cerimônia.

Para o presidente da ALMG, deputado Tadeu Leite (MDB), a condecoração reafirma a importância de reconhecer aqueles que colocam seus talentos e esforços a serviço da sociedade.