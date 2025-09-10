Prefeito Paquito reforça cultura e história em desfile da Independência

O prefeito Geferson Burgarelli, conhecido como Paquito, tem redesenhado o cenário cultural de Diamantina com uma gestão que alia tradição e desenvolvimento. Apostando no turismo cultural como motor econômico, ele tem ampliado a agenda de eventos e promovido ações que valorizam o patrimônio histórico e artístico da cidade. O resultado é uma Diamantina mais viva, que atrai visitantes de várias regiões do país, fortalece sua identidade e se consolida como referência no Vale do Jequitinhonha.

Setembro foi exemplo desse trabalho. A cidade histórica, localizada no alto do Vale do Jequitinhonha, viveu uma vibrante celebração cívico cultural em homenagem à Independência do Brasil. Desde o início do mês, a Prefeitura organizou atividades da Semana da Pátria, que culminaram no tradicional desfile de 7 de setembro.

Milhares de pessoas se reuniram nas ruas para prestigiar o evento, que contou com forças de segurança e salvamento, escolas públicas e privadas, além de instituições da sociedade civil. O prefeito marcou presença em todos os momentos, reforçando valores como cidadania, respeito e patriotismo.

Conhecida mundialmente como terra natal de Juscelino Kubitschek e cenário marcante da história de Chica da Silva, Diamantina reafirmou, sob a condução de Burgarelli, seu papel como berço da cultura afro-brasileira e da musicalidade mineira. O desfile destacou-se pela diversidade das apresentações, com cartazes produzidos por crianças da Educação Infantil, bandas marciais, fanfarras e coreografias que emocionaram o público e enalteceram o orgulho regional.

Reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, a cidade segue consolidando sua vocação histórica e cultural. À frente dessa transformação, o prefeito Geferson Burgarelli tem buscado projetar Diamantina para além das fronteiras mineiras, mostrando que é possível preservar a tradição enquanto se abre caminho para o desenvolvimento.