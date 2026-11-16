Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate às Endemias (ACE) de Brumadinho foram efetivados. A medida foi anunciada pela prefeitura e, segundo a administração municipal, representa mais segurança no trabalho para os profissionais que atuam diretamente com as famílias, na orientação sobre saúde e na prevenção de doenças.

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A mudança foi viabilizada por uma lei que altera o Estatuto do Servidor e o Plano de Cargos e Carreiras do município, conforme explicou o secretário municipal de Governo e Reparação, Guilherme Morais.

"Hoje foi aprovada a lei que altera o Estatuto do Servidor e o Plano de Cargos e Carreiras de Brumadinho para reconhecer a importância dos ACS e ACE", afirmou o secretário.

Segundo Guilherme, a gestão decidiu antecipar o cumprimento do compromisso com os profissionais, que poderia ser realizado até 31 de dezembro de 2028. "Promessa feita é promessa cumprida", declarou.

A efetivação atende a uma reivindicação antiga das categorias. Durante o anúncio, profissionais comemoraram a conquista e destacaram a expectativa de trabalhar com mais tranquilidade e motivação.

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A medida está relacionada à Emenda Constitucional nº 140, citada pela prefeitura como base para a efetivação dos agentes.