Brumadinho abre inscrições para cursos gratuitos com bolsa-auxílio

Estão abertas as inscrições para o 4º bloco do Projeto Empregabilidade Brumadinho, que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional com bolsa-auxílio. Podem participar pessoas com 16 anos ou mais interessadas em desenvolver novas habilidades e ampliar as possibilidades no mercado de trabalho.

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Nesta etapa, estão disponíveis duas formações:

Massagista, em Palhano;

Cabeleireiro, no Quilombo de Ribeirão.

As aulas têm previsão de início para 3 de novembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, no período da noite.

As inscrições podem ser feitas através deste link. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 2118-5588.

Serviço

Projeto Empregabilidade Brumadinho – 4º bloco

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Cursos: Massagista e Cabeleireiro

Público: pessoas com 16 anos ou mais

Início previsto: 3 de novembro

Aulas: segunda a sexta-feira, à noite

Inscrições: Aqui

Informações: (31) 2118-5588