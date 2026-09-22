Assine
overlay
Início Brumadinho
OPORTUNIDADE

Brumadinho abre inscrições para cursos gratuitos com bolsa-auxílio

Projeto Empregabilidade oferece formação para pessoas com 16 anos ou mais

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
22/09/2026 11:48

compartilhe

×
Início está previsto para o dia 3 de novembro
Início está previsto para o dia 3 de novembro crédito: Freepik/Divulgação

Estão abertas as inscrições para o 4º bloco do Projeto Empregabilidade Brumadinho, que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional com bolsa-auxílio. Podem participar pessoas com 16 anos ou mais interessadas em desenvolver novas habilidades e ampliar as possibilidades no mercado de trabalho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nesta etapa, estão disponíveis duas formações:

  • Massagista, em Palhano;
  • Cabeleireiro, no Quilombo de Ribeirão.

As aulas têm previsão de início para 3 de novembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, no período da noite.

As inscrições podem ser feitas através deste link. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 2118-5588.

Serviço

Projeto Empregabilidade Brumadinho – 4º bloco

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cursos: Massagista e Cabeleireiro
Público: pessoas com 16 anos ou mais
Início previsto: 3 de novembro
Aulas: segunda a sexta-feira, à noite
Inscrições: Aqui
Informações: (31) 2118-5588

Tópicos relacionados:

curso cursos cursos-gratuitos inscricoes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay