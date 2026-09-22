Brumadinho abre inscrições para cursos gratuitos com bolsa-auxílio
Projeto Empregabilidade oferece formação para pessoas com 16 anos ou mais
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Estão abertas as inscrições para o 4º bloco do Projeto Empregabilidade Brumadinho, que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional com bolsa-auxílio. Podem participar pessoas com 16 anos ou mais interessadas em desenvolver novas habilidades e ampliar as possibilidades no mercado de trabalho.
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Nesta etapa, estão disponíveis duas formações:
- Massagista, em Palhano;
- Cabeleireiro, no Quilombo de Ribeirão.
As aulas têm previsão de início para 3 de novembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, no período da noite.
As inscrições podem ser feitas através deste link. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 2118-5588.
Serviço
Projeto Empregabilidade Brumadinho – 4º bloco
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Cursos: Massagista e Cabeleireiro
Público: pessoas com 16 anos ou mais
Início previsto: 3 de novembro
Aulas: segunda a sexta-feira, à noite
Inscrições: Aqui
Informações: (31) 2118-5588