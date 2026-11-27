Manter as assadeiras limpas evita problemas na cozinha e garante a qualidade dos alimentos. Conforme explica a padeira Jennifer Behar, fundadora e executiva-chefe da Jennifer’s Homemade, em Miami, na Flórida, o óleo acumulado fica rançoso, prejudica o sabor das refeições e faz mal à saúde. Cozinhar sobre uma superfície limpa assegura a segurança alimentar e o gosto correto das receitas.

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A crosta de resíduos também afeta o cozimento. Missy Stefanik, gerente sênior de produtos na GoodCook Bakeware and Food Storage, afirma que restos de comida deixam a superfície irregular. Essa condição provoca pontos de calor desiguais, resultando em partes queimadas ou assadas de maneira incorreta.

Cuidados conforme o material da assadeira

Stefanik alerta que assadeiras de alumínio não podem ir à máquina de lavar louça e exigem lavagem manual. Modelos antiaderentes suportam o eletrodoméstico, mas os detergentes da máquina degradam o revestimento com rapidez. Esse processo acelera o desgaste do produto e antecipa a necessidade de troca.

A especialista recomenda lavar a peça à mão com água morna e sabão, secando com toalha para prolongar a vida útil. A maioria dos revestimentos antiaderentes oferece fácil liberação de resíduos, simplificando a limpeza manual.

Materiais necessários para a higienização

bicarbonato de sódio

água oxigenada

vinagre branco

detergente para louça

água

tigela pequena

luvas

esponja abrasiva

toalha limpa ou papel-toalha

Passo a passo para desencrostar

Antes de aplicar qualquer método, enxágue o utensílio com água para soltar restos soltos de comida e seque com toalha limpa ou papel-toalha.

Bicarbonato e água oxigenada: misture meia xícara de bicarbonato de sódio com duas a três colheres de sopa de água oxigenada em uma tigela pequena até atingir a textura de creme dental. Espalhe a pasta com colher ou luvas. Deixe descansar por 15 a 20 minutos, esfregue com esponja abrasiva, enxágue com água morna e seque bem.

Bicarbonato e vinagre: polvilhe bicarbonato de sódio por toda a assadeira. Despeje ou borrife vinagre branco diretamente sobre a superfície até a mistura efervescer para soltar a sujeira. Aguarde de 15 a 20 minutos, esfregue com a esponja, enxágue em água morna e seque com toalha limpa.

Bicarbonato e detergente: polvilhe o bicarbonato na forma e despeje detergente por cima, ou misture os dois ingredientes em uma tigela antes da aplicação. Aguarde o período de 15 a 20 minutos, esfregue a peça com a esponja abrasiva, retire o produto com água morna e seque o utensílio.

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Frequência indicada de limpeza

Behar recomenda lavar a assadeira suavemente com detergente após cada uso culinário. A limpeza profunda deve ser realizada a cada poucos meses em uso doméstico.