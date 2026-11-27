A busca por moradias eficientes, confortáveis e com menor tempo de execução impulsiona a incorporação de novas tecnologias na arquitetura. O sistema com painéis de poliestireno expandido (EPS) e malhas de aço surge como alternativa à alvenaria tradicional.

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Conforme publicou o "Chacabuco en Red", profissionais da construção implementaram recentemente o método em uma casa modelo de 100 metros quadrados. A montagem dos painéis terminou em apenas uma semana, após a execução da platea.

A proposta combina componentes industrializados com técnicas de obra úmida. O objetivo central reúne a otimização de recursos e o cumprimento ágil dos prazos de entrega.

Como funciona a estrutura

A tecnologia utiliza componentes com núcleo de poliestireno expandido, conhecido popularmente como telgopor, localizado entre duas malhas de aço unidas por conectores. Depois da montagem e dos reforços necessários, as paredes recebem um revestimento cimentício estrutural.

O resultado entrega resistência mecânica e isolamento térmico, sem recorrer aos tijolos convencionais. Diferente do steel framing, o sistema não é totalmente a seco, pois requer a aplicação de material cimentício durante a obra.

Vantagens dos painéis de EPS

rapidez construtiva: a industrialização dos componentes acelera o levantamento das paredes.

isolamento térmico: o núcleo de poliestireno ajuda a reduzir a transferência de calor entre os ambientes interno e externo.

eficiência energética: o recurso pode diminuir o consumo com aquecimento e refrigeração.

menor geração de resíduos: o planejamento prévio otimiza o aproveitamento dos materiais.

versatilidade arquitetônica: a técnica admite diferentes desenhos, acabamentos e revestimentos.

leveza: os painéis oferecem facilidade de transporte e manuseio antes de receberem o revestimento estrutural.

Exigências climáticas e critérios de escolha

Em regiões com grandes variações de temperatura no ano, a barreira térmica ganha relevância. Na Patagônia, onde as casas enfrentam frio de inverno, calor de verão e ventos fortes, a qualidade da estrutura externa assegura o conforto térmico interior.

Os núcleos isolantes mantêm temperaturas internas mais estáveis quando acompanhados pelo desenho adequado de aberturas, coberturas e encontros construtivos.

A adoção do modelo exige avaliação técnica sobre o terreno, as condições climáticas e as demandas estruturais. Profissionais também precisam verificar certificações, resistência contra o fogo, mão de obra capacitada e atendimento às regras municipais.

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O custo final depende da área construída, da complexidade do projeto e dos acabamentos definidos. Essas tecnologias ampliam as opções da arquitetura atual, com foco no corte de prazos e no ganho de desempenho térmico.