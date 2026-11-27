Com a chegada dos dias de calor, o ar-condicionado se transforma em um dos aparelhos mais utilizados nos lares. Esse uso frequente costuma envolver erros que sobrecarregam o sistema, elevam o consumo de energia e encurtam a durabilidade do produto.

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Um dos hábitos mais repetidos é selecionar a temperatura de 18 graus logo ao entrar no ambiente para resfriá-lo com rapidez. Miguel Ángel Rojas, técnico de climatização e responsável pela empresa Servicios y Desarrollos Marla, explicou ao jornal "La Vanguardia" os motivos para evitar esse procedimento.

Em entrevista ao veículo, o técnico advertiu: "a primeira coisa é não colocar o equipamento na temperatura mínima porque a pessoa chega com muito calor. Isso é ruim para a pessoa e para a máquina. É como colocar um carro sempre em velocidade máxima".

Impactos da temperatura inadequada

O aparelho foi projetado para manter um clima agradável no espaço interno, sem gerar frio extremo. Regular o equipamento de forma gradual previne descompassos com o ambiente externo. Em situações com 35 graus do lado de fora e 18 graus dentro de casa, o choque térmico é severo e força o motor ao limite.

Rojas orienta programar o termostato entre 23 e 24 graus. Esse ajuste térmico faz o equipamento funcionar com melhor rendimento, consome menos eletricidade e estende a conservação do aparelho por mais tempo.

Rotina de limpeza dos filtros

A higienização periódica garante o bom estado dos componentes. O técnico orienta limpar os filtros no início de cada temporada de uso ou a cada seis meses.

Após alguns anos, torna-se indicada a contratação de uma empresa instaladora autorizada para aplicar produtos próprios na higienização da unidade interna. Vistorias frequentes na unidade externa também ajudam a manter a eficiência operacional e evitam avarias prematuras.

Critérios antes da instalação

A compra do modelo certo vai além da metragem do cômodo. O consumidor deve considerar o isolamento da construção, a quantidade de claridade solar recebida, o tamanho das aberturas e a qualidade das janelas.

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A distância entre as unidades interna e externa também interfere na escolha, pois nem todas as máquinas suportam tubulações compridas. A rede elétrica residencial precisa comportar a demanda energética do ar-condicionado, prevenindo panes no funcionamento e quedas de energia.