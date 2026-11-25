Vai viajar? Um copo e uma folha de papel no ralo da pia podem ajudar a reduzir um incômodo na volta, mas o truque tem um limite que merece atenção antes de sair
Entenda como colocar um copo e papel sobre o ralo ajuda a bloquear gases da tubulação caso a água do sifão evapore enquanto a casa fica vazia
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O mau cheiro que sobe pelo ralo da pia da cozinha costuma aparecer após períodos de ausência. Um truque doméstico simples propõe cobrir a abertura da cuba com uma folha de papel e posicionar um copo virado para baixo sobre ela antes de viajar.
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A proposta não veda a instalação de modo hermético e não conserta a tubulação. O papel atua como proteção temporária e o copo serve como peso, diminuindo a passagem de ar pela abertura enquanto o imóvel fica vazio.
Causa do cheiro na pia sem uso
O motivo do odor envolve o sifão, localizado sob a cuba. Essa estrutura curva retém água após o uso da torneira e cria um selo hidráulico contra os gases do esgoto.
Durante viagens longas, o calor e o ar seco podem evaporar o líquido retido. A velocidade dessa perda varia com a umidade, a temperatura e o tipo de encanamento, afetando principalmente ralos pouco acionados.
Como aplicar o método antes de sair
O procedimento requer apenas papel, um copo e água corrente, sem necessidade de bicarbonato, vinagre ou substâncias químicas:
abra a torneira por alguns segundos para garantir água na curva do sifão;
seque a umidade ao redor da abertura da pia;
estenda a folha de papel sobre o ralo cobrindo toda a área;
apoie o copo virado para baixo sobre o papel para evitar deslocamentos;
confira a estabilidade dos objetos antes de fechar a casa.
Mantenha o papel seco durante a aplicação. A umidade excessiva deteriora a folha durante o período de viagem e anula a função de bloqueio.
O que fazer no retorno
Ao voltar para casa, retire o copo e o papel. Em seguida, deixe a água correr por alguns instantes para preencher o sifão e verifique se o odor sumiu.
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Se o problema continuar com o sifão abastecido, a causa não decorre apenas da falta de uso. Obstruções, sujeira acumulada ou falhas na montagem da tubulação exigem limpeza ou vistoria técnica. Cobrir o ralo funciona apenas como barreira temporária preventiva, sem consertar vazamentos ou substituir o encanamento em bom estado.