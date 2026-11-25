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O acúmulo de gordura nos armários da cozinha surge como um efeito colateral comum do preparo de alimentos. Durante as frituras, partículas microscópicas de óleo sobem pelo ar e se depositam nos móveis ao redor. Quanto maior a frequência na cozinha, mais espessa se torna essa camada pegajosa.

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A poeira gruda com facilidade nessa película aderente, criando uma crosta difícil de remover. Com o tempo, a sujeira penetra nos poros microscópicos das superfícies, causando amarelamento e perda de brilho. Fazer a higienização regular evita a degradação do material. Em caso de dúvida, teste a solução escolhida em uma área oculta do armário.

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Receitas caseiras para eliminar o óleo

O detergente de louça atua com eficácia devido aos tensoativos, agentes que reduzem a tensão superficial da água e facilitam o enxágue da gordura. Misture três a quatro gotas do lava-louças em um litro de água morna dentro de um borrifador. Pulverize o líquido sobre as áreas engorduradas, passe um pano macio e lustre até secar. O sabonete líquido serve como alternativa.

Essa solução funciona bem em acabamentos lisos e selados, como laminados, laca e acrílico. Evite o método em madeira crua, envernizada, encerada ou folheada, pois o detergente altera os óleos naturais, gerando manchas claras e opacidade. Nesses casos, aplique produtos específicos para madeira.

Para sujeiras resistentes, una 125 ml de vinagre, três a quatro gotas de detergente e um litro de água morna. O vinagre reduz a aderência do filme gorduroso. Espalhe a mistura com uma esponja macia, deixe agir por dois a três minutos, remova os resíduos com pano de microfibra limpo e seque. O procedimento atende laminados e películas de PVC, mas alta concentração de vinagre pode amarelar superfícies brancas. Nunca utilize a fórmula em acrílico ou madeira.

A amônia também remove a película acumulada nos móveis. Dilua uma colher de sopa de solução de amônia a 20% em um litro de água em temperatura ambiente. Umedeça um pano macio na mistura, higienize as portas e dê acabamento com uma flanela seca. Evite aplicar amônia em acabamentos laqueados, pois o produto danifica essa cobertura de maneira irreversível.

Regras essenciais para proteger as superfícies