A rosa Iceberg se destaca pelo rápido desenvolvimento e pela adaptação ao cultivo em vasos. Esse arbusto elegante quase não apresenta espinhos e produz ramos inteiros repletos de botões. Suas flores semidobras exibem pétalas de branco puro semelhantes a flocos luminosos de algodão, acompanhadas por um aroma suave, fresco e ligeiramente adocicado.

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Diferente de roseiras tradicionais que exibem uma única flor grande por ramo, essa variedade preenche canteiros com florações volumosas. Criada na Alemanha em 1958 pelo especialista Reimer Kordes, a planta recebeu inicialmente o nome Schneewittchen, traduzido como Branca de Neve. Viveiros de língua inglesa popularizaram a denominação Iceberg mundialmente.

O vigor da planta viabiliza uma bela floração no primeiro ano de cultivo. Em duas estações, o exemplar forma um arbusto denso e cheio de vida. No solo, atinge entre um metro e um metro e meio de altura, assumindo porte arredondado. Em Portugal, a floração começa no final da primavera e segue contínua até meados do outono.

A folhagem verde e brilhante exibe resistência natural contra oídio e mancha preta, problemas comuns em roseiras. A ausência quase total de espinhos nos caules simplifica as tarefas de manutenção no jardim ou na varanda.

Roseira Iceberg cultivada em vaso, ideal para varandas e terraços com sua floração abundante, como detalhado na matéria. Imagem ilustrativa gerada por IA

Condições para o cultivo em vasos e jardins

O cultivo inicia com mudas jovens adquiridas em viveiros, comercializadas em vasos durante períodos quentes ou com raiz nua no inverno. Em varandas ou terraços, a planta exige vasos fundos, com 40 a 50 centímetros de altura e orifícios eficientes para a drenagem da água.

O arbusto necessita de sol pleno para demonstrar seu potencial, demandando pelo menos seis horas diárias de luz direta. Ambientes sombreados resultam em crescimento fraco e baixa floração. A roseira requer solo fértil e solto, adubado com composto ou húmus de minhoca, com drenagem rápida para impedir o acúmulo prejudicial de água nas raízes.

Rega e podas periódicas

As irrigações devem ocorrer de forma regular e profunda nos períodos quentes, momento em que a terra dos vasos desidrata rapidamente. A aplicação da água deve molhar unicamente o solo na base do caule, evitando o contato com a folhagem para impedir o surgimento de fungos.

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O corte de flores murchas logo acima da primeira folha saudável incentiva a emissão de novos botões florais. Durante o inverno, época de repouso vegetal, a poda anual requer a remoção de galhos secos, fracos ou cruzados para o centro, além do rebaixamento de um terço da altura do arbusto.