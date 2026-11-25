A formação de gelo em refrigeradores reduz o espaço útil das gavetas e obriga a realização periódica do descongelamento. Essa camada surge como uma película cristalina fina até se transformar em placas maiores. Para simplificar a manutenção do eletrodoméstico, redes sociais popularizaram uma técnica econômica baseada no uso de papel-alumínio.

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O procedimento consiste em combinar folhas lisas na base ou nas paredes com pequenas bolas de alumínio posicionadas nos cantos. Como o material tem uma superfície bastante lisa, o gelo adere com menos força. No momento da remoção, a crosta congelada se desprende junto com a folha inteira, o que dispensa raspar o plástico da estrutura e facilita a retirada do acúmulo.

Como aplicar o papel-alumínio

A preparação do compartimento exige cuidados prévios:

o aparelho deve estar completamente descongelado e seco antes da instalação, pois placas grossas de gelo inviabilizam qualquer resultado sem uma higienização profunda anterior;

as folhas lisas precisam forrar estrategicamente a base plana das gavetas, enquanto as esferas metálicas devem ser colocadas exclusivamente nos cantos;

a circulação interna precisa ser preservada, evitando cobrir saídas de ar, ventiladores, grades ou condutos do sistema.

O papel-alumínio de uso alimentar tolera temperaturas negativas sem transferir substâncias e sem prejudicar o equipamento. Para assegurar a conservação do aparelho, as folhas ou bolas não podem encostar em componentes elétricos nem em peças móveis.

O que dizem os especialistas

Diferente de conteúdos virais divulgados na internet, peritos destacam que as peças de alumínio soltas não diminuem o consumo de energia, não exercem função de isolamento térmico e não recolhem a umidade do ar.

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A utilização do item colabora estritamente com a logística da limpeza física, sem interferir na causa da camada congelada. O gelo decorre do contato da umidade ambiental com as paredes frias do refrigerador, processo físico que continua acontecendo normalmente.