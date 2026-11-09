A sansevieria tem concorrência na decoração: plantas tropicais de folhas elegantes chamam atenção e oferecem novas opções para transformar ambientes internos
Com folhagem exuberante e muito charme tropical, a espécie conquista a decoração de interiores e transforma qualquer ambiente com fácil manutenção
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A língua de sogra, também chamada de sansevieria, é reconhecida publicamente como uma das suculentas ideais para decorar a residência e levar natureza aos cantos dos cômodos. A espécie perdeu espaço no cenário decorativo. Nos últimos meses, uma planta tropical nativa da América Latina virou tendência no continente e passou a chamar a atenção de quem gosta de jardinagem, ameaçando a liderança da antiga favorita.
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Trata-se da calathea picturata, uma espécie de visual exótico que ganha espaço pela beleza das folhas ornamentais, contrastes de tonalidades e elegância marcante. Essa planta apresenta folhagens grandes, ovaladas e ligeiramente alongadas, formadas por uma união de tons verdes, escuros e prateados.
Determinadas variedades exibem o centro foliar em tom prateado ou verde-claro, envolvido por bordas em verde intenso. O desenho proporciona um contraste atraente, transformando a espécie em alternativa para quem busca integrar sofisticação e natureza aos ambientes residenciais.
Diferenciais estéticos na decoração interna
A estrutura da calathea picturata contrasta diretamente com a sansevieria. Conhecida pelas folhas rígidas e verticais, a língua de sogra dá lugar a uma folhagem mais ampla, expressiva e decorativa.
Por integrar o grupo das plantas tropicais de folhagem ornamental, a espécie atende às necessidades de salas, dormitórios, halls de entrada e outros recintos internos com boa iluminação. A presença do vegetal confere volume, cor e estética selvagem aos espaços, sem depender de flores chamativas.
Manejo e cuidados para preservar a folhagem
A beleza da planta pode sugerir uma rotina complexa, mas o vegetal se desenvolve adequadamente com o tratamento correto. O primeiro ponto de atenção envolve a luminosidade:
iluminação: a planta requer luz indireta brilhante e precisa ficar distante dos raios solares diretos, que queimam a folhagem e degradam suas cores.
rega: a espécie demanda substrato levemente úmido, sem água acumulada. Convém verificar a umidade da terra antes de regar novamente e utilizar vaso com boa drenagem.
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umidade e temperatura: por proceder de cidades tropicais, a calathea picturata necessita de ambientes úmidos e temperaturas quentes, sendo fundamental evitar correntes de ar frio e oscilações térmicas bruscas.