A sansevieria tem concorrência na decoração: plantas tropicais de folhas elegantes chamam atenção e oferecem novas opções para transformar ambientes internos

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

A língua de sogra, também chamada de sansevieria, é reconhecida publicamente como uma das suculentas ideais para decorar a residência e levar natureza aos cantos dos cômodos. A espécie perdeu espaço no cenário decorativo. Nos últimos meses, uma planta tropical nativa da América Latina virou tendência no continente e passou a chamar a atenção de quem gosta de jardinagem, ameaçando a liderança da antiga favorita.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Trata-se da calathea picturata, uma espécie de visual exótico que ganha espaço pela beleza das folhas ornamentais, contrastes de tonalidades e elegância marcante. Essa planta apresenta folhagens grandes, ovaladas e ligeiramente alongadas, formadas por uma união de tons verdes, escuros e prateados.

Determinadas variedades exibem o centro foliar em tom prateado ou verde-claro, envolvido por bordas em verde intenso. O desenho proporciona um contraste atraente, transformando a espécie em alternativa para quem busca integrar sofisticação e natureza aos ambientes residenciais.

Diferenciais estéticos na decoração interna

A estrutura da calathea picturata contrasta diretamente com a sansevieria. Conhecida pelas folhas rígidas e verticais, a língua de sogra dá lugar a uma folhagem mais ampla, expressiva e decorativa.

Por integrar o grupo das plantas tropicais de folhagem ornamental, a espécie atende às necessidades de salas, dormitórios, halls de entrada e outros recintos internos com boa iluminação. A presença do vegetal confere volume, cor e estética selvagem aos espaços, sem depender de flores chamativas.

Manejo e cuidados para preservar a folhagem

A beleza da planta pode sugerir uma rotina complexa, mas o vegetal se desenvolve adequadamente com o tratamento correto. O primeiro ponto de atenção envolve a luminosidade: