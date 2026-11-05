Segredos de especialista para limpar ventilador de teto com facilidade

A poeira costuma se acumular em locais de difícil visibilidade, como nas pás do ventilador de teto. A altura elevada dificulta enxergar a sujeira acumulada e torna o processo de higienização complexo. Para facilitar essa tarefa, a profissional de limpeza residencial Sara San Angelo, fundadora da "Confessions of a Cleaning Lady", em Charleston, na Carolina do Sul, reuniu orientações essenciais.

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Avaliações antes de começar

Antes de iniciar a limpeza, avalie a altura em que o aparelho está instalado e defina o método utilizado: escada ou espanador em haste extensora. Caso planeje usar uma escada, considere se ela é firme, suficientemente alta e se você se sente seguro nela.

Também é necessário planejar se a intenção é apenas tirar o pó ou fazer uma higienização profunda. A limpeza profunda exige o método da escada, pano de microfibra e solução de limpeza, podendo incluir uma solução com alvejante para clarear as peças. Segundo San Angelo, esponjas mágicas também trazem ótimos resultados em pás encardidas para deixá-las brancas novamente.

Frequência recomendada

A periodicidade da limpeza varia de acordo com o nível de sujeira nas peças. San Angelo recomenda limpar o ventilador de teto assim que surgirem os primeiros sinais de pó. A retirada superficial do pó nas pás deve acontecer cerca de uma vez por semana. Quando houver maior acúmulo de resíduos, a recomendação é fazer uma higienização profunda uma vez por mês.

Materiais necessários

método da escada: escada e espanador ou pano de microfibra.

método da haste extensora: espanador com cabo extensor.

higienização profunda: escada, pano de microfibra, solução de limpeza e esponja mágica opcional.

Como limpar o ventilador

Para utilizar a escada na limpeza simples, posicione o equipamento embaixo do aparelho, com estabilidade garantida. Suba com o pano de microfibra e limpe cada pá, cobrindo a parte superior, a parte inferior e o entorno do motor.

A remoção de poeira do ventilador de teto requer atenção e os materiais certos, como detalhado no guia de limpeza (imagem ilustrativa gerada por IA)

Ao optar pelo extensor, estique o cabo até alcançar a altura das pás e passe o espanador por toda a superfície de cada uma delas.

Para executar a limpeza profunda, posicione a escada com firmeza embaixo do ventilador. Aplique a solução de limpeza diretamente no tecido de microfibra. Suba a escada e passe o pano nas partes de cima, de baixo e em volta do motor, repetindo o processo caso decida usar a esponja mágica.

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Cuidados de segurança

A execução da tarefa exige precauções, principalmente quando o ventilador estiver instalado em tetos altos. San Angelo orienta certificar que o aparelho esteja totalmente desligado antes do início da limpeza. A profissional reforça a importância de usar sempre uma escada firme e adverte contra o uso de cadeiras giratórias para subir e alcançar o ventilador.