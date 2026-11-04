Spots de LED embutidos deixam o teto mais bonito, mas um detalhe escondido no isolamento exige atenção na instalação e pode passar despercebido na reforma

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Um barulho incomum em uma luminária de LED embutida no teto pode indicar problemas na instalação elétrica ou no isolamento térmico da residência. Ao inspecionar o forro, é possível encontrar materiais isolantes afastados das luminárias, sem proteção adequada contra o calor. Essa condição merece atenção, pois pode favorecer o superaquecimento dos componentes e aumentar os riscos de acidentes elétricos.

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O que exigem as normas técnicas brasileiras

No Brasil, a principal referência para esse tipo de instalação é a ABNT NBR 5410, que estabelece requisitos de segurança para instalações elétricas de baixa tensão. A norma determina que os componentes elétricos não provoquem incêndios nem prejudiquem os materiais próximos por causa do calor. Também prevê o uso de materiais resistentes à temperatura ou o afastamento adequado entre os equipamentos e elementos que possam sofrer danos.

Além disso, a instalação das luminárias deve respeitar as orientações do fabricante e as características do forro. A tecnologia LED também produz calor, especialmente nos componentes eletrônicos e no dispositivo de controle, conhecido como driver. Portanto, não se deve presumir que essas lâmpadas dispensam cuidados térmicos. A verificação da instalação por um eletricista qualificado ajuda a identificar possíveis riscos e prevenir acidentes.

Os drivers e transformadores que alimentam as luminárias também precisam de atenção. De acordo com a ABNT NBR 5410, esses componentes devem ser instalados de maneira que o aquecimento normal ou eventual não provoque danos aos materiais próximos. Por isso, precisam respeitar os afastamentos e as condições de ventilação indicados pelo fabricante. Quando a iluminação é instalada depois da colocação do isolamento térmico, é necessário verificar se a montagem continua atendendo aos requisitos de segurança.

Alertas de segurança e perdas térmicas

A possibilidade de superaquecimento e incêndio merece atenção durante a instalação de luminárias embutidas. A ABNT NBR 5410 estabelece que os componentes elétricos não podem representar perigo de incêndio para os materiais ao redor. A norma também prevê medidas de proteção quando o calor produzido pelos equipamentos pode comprometer estruturas e elementos da construção.

As falhas na instalação podem provocar três consequências principais:

superaquecimento dos componentes elétricos;

risco de princípio de incêndio;

redução da vida útil das luminárias e dos drivers.

Além disso, espaços deixados entre o isolamento térmico e as luminárias podem favorecer a circulação de ar entre o forro e o ambiente externo. Essa condição prejudica o desempenho do isolamento e pode comprometer o conforto térmico, aumentando a necessidade de utilizar equipamentos de climatização.

A solução deve considerar as características de cada instalação. As proteções precisam ser compatíveis com a temperatura de funcionamento dos equipamentos e com os materiais utilizados no forro. A ABNT NBR 5410 prevê o uso de materiais resistentes ao calor ou o afastamento adequado dos componentes elétricos. Outra possibilidade é utilizar um espaço técnico entre o teto e o forro, desde que a montagem respeite as recomendações de segurança.

Divergências no mercado e seguros

No mercado brasileiro, alguns fabricantes comercializam luminárias LED que dispensam proteções adicionais em determinadas condições de instalação. Entretanto, essa característica precisa estar respaldada pelas especificações técnicas do produto. A possibilidade de dispensar uma cobertura não significa que o equipamento possa ficar em contato com qualquer material isolante.

A ABNT NBR IEC 60598-1 estabelece requisitos gerais de segurança para luminárias, incluindo aspectos elétricos, mecânicos e térmicos. Portanto, é importante verificar se o produto atende às normas aplicáveis e se pode ser instalado em contato com materiais de isolamento térmico.

Em relação ao seguro residencial, a existência de uma instalação irregular não significa, automaticamente, que a seguradora poderá recusar qualquer indenização. A análise depende das condições gerais e particulares da apólice, das circunstâncias do acidente e das regras aplicáveis ao contrato. Por isso, é importante manter a instalação em conformidade com as orientações técnicas e guardar os comprovantes dos serviços realizados.

Como conferir a instalação

A inspeção do espaço entre o forro e o telhado deve ser feita com cuidado e, preferencialmente, por um profissional qualificado. Alguns pontos merecem atenção:

verificar se as luminárias possuem proteção térmica adequada para o tipo de instalação;

conferir se o material isolante respeita os afastamentos recomendados pelo fabricante;

observar se os drivers e transformadores estão posicionados em locais apropriados, com ventilação e proteção contra superaquecimento;

verificar se existem cabos danificados, conexões expostas ou sinais de aquecimento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ABNT NBR 5410 também prevê a inspeção e os ensaios das instalações elétricas antes da utilização, inclusive após reformas ou ampliações. Dessa maneira, a avaliação profissional ajuda a identificar irregularidades e reduzir os riscos de acidentes.