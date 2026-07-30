5 ideias de decoração inspiradas no apartamento de Sasha Meneghel

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A decoração do apartamento de Sasha segue o estilo 'japandi', uma fusão do design escandinavo com a estética japonesa, que resulta em uma linha contemporânea e minimalista. "A gente escolheu colocar cores e decorações que nos acalmassem", explicou o casal sobre a escolha. O estilo aposta em uma base neutra, com móveis de design orgânico, materiais naturais e muita iluminação, criando um ambiente que é ao mesmo tempo sofisticado e acolhedor.

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1. Aposte em uma paleta de cores neutras

A base da decoração é construída com tons de branco, bege, cinza e off-white. Essa escolha amplia visualmente o espaço e cria uma sensação de calma e tranquilidade. Para replicar o estilo, use essas cores nas paredes e nos móveis maiores, como sofás e tapetes. O interesse visual fica por conta da aplicação de diferentes texturas nos tecidos e acabamentos.

2. Use materiais naturais para mais aconchego

A madeira clara, o linho, o algodão e as pedras são elementos-chave no apartamento de Sasha. Eles trazem uma conexão com a natureza e adicionam calor ao ambiente minimalista. É possível investir em móveis de madeira, cortinas de linho, almofadas de algodão e objetos decorativos feitos de cerâmica ou pedra para obter um resultado semelhante. Um toque pessoal, por exemplo, são os quadros pintados pelo próprio casal, que decoram as paredes.

3. Como integrar móveis com design orgânico?

No lugar de móveis com linhas retas e rígidas, o apartamento da modelo privilegia peças com formatos curvos e fluidos. Sofás arredondados, poltronas com contornos suaves e mesas de centro ovais quebram a monotonia e tornam o espaço mais convidativo e moderno. Essas peças funcionam como pontos de destaque na decoração, oferecendo conforto visual e físico.

4. Priorize a iluminação natural

Grandes janelas com cortinas leves e translúcidas são fundamentais para valorizar a luz do dia, uma característica marcante no projeto do apartamento. Se o seu imóvel não tem janelas amplas, uma alternativa é usar espelhos em pontos estratégicos para refletir a luz existente e clarear o cômodo. À noite, a iluminação indireta, com abajures e spots de luz amarela, ajuda a manter o clima acolhedor.

5. Adicione plantas para trazer vida ao espaço

Vasos com plantas de diferentes tamanhos e espécies estão presentes em vários cantos do apartamento do casal. O verde quebra a sobriedade dos tons neutros, adiciona um ponto de cor e ajuda a purificar o ar. Escolha espécies que se adaptem bem a ambientes internos, como costela-de-adão, jiboia ou zamioculca, para criar seu próprio jardim particular dentro de casa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.