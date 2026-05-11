Porcelanato manchado? O guia definitivo para limpar do jeito certo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O porcelanato é uma escolha popular para pisos e revestimentos devido à sua durabilidade, beleza e variedade de acabamentos. No entanto, para manter sua aparência de novo, é fundamental adotar uma rotina de limpeza correta e evitar produtos que podem causar danos permanentes, como manchas e perda de brilho. Usar a técnica errada pode ser mais prejudicial do que a própria sujeira.

A rotina ideal para o dia a dia

A manutenção diária é o segredo para um porcelanato sempre impecável e não exige produtos caros. Siga estes passos simples:

Remova a poeira: Antes de tudo, use uma vassoura de cerdas macias ou um aspirador de pó com o bocal de escova para retirar toda a sujeira solta e partículas que possam arranhar o piso.

Prepare a solução de limpeza: A mistura mais segura e eficaz é a de água com detergente neutro. Uma proporção comum é de uma colher de sopa de detergente para cada cinco litros de água, mas é sempre bom verificar as instruções do fabricante do produto de limpeza, pois a concentração pode variar. O importante é que a solução seja bem diluída.

Aplique com um pano úmido: Mergulhe um pano macio ou mop na solução, torça bem para remover o excesso de água e passe sobre o piso de maneira uniforme.

Seque o piso: Para evitar manchas de água e garantir um brilho perfeito, especialmente em porcelanatos polidos, finalize passando um pano seco e limpo.

Produtos que exigem cuidado ou devem ser evitados

O uso de produtos inadequados é a principal causa de manchas, riscos e perda de brilho no porcelanato. A camada protetora do piso (o esmalte) pode ser corroída por substâncias agressivas.

A lista de produtos que exigem extremo cuidado ou devem ser completamente evitados inclui: água sanitária e produtos à base de cloro (que só devem ser usados muito diluídos, nunca diretamente), ácidos fortes, soda cáustica, removedores, ceras e produtos com flúor ou potássio em sua composição.

Cuidados específicos com produtos comuns:

Água sanitária e cloro: Ao contrário do que muitos pensam, a água sanitária não está totalmente proibida, mas seu uso exige muita cautela. Ela nunca deve ser aplicada pura ou em altas concentrações. Para uma desinfecção leve, pode-se usar uma diluição muito baixa, como uma colher de sopa para um balde de cinco litros de água. O uso incorreto causa manchas amareladas e corrosão irreversíveis.

Saponáceos: Devem ser usados com moderação. Saponáceos abrasivos em pó devem ser evitados, principalmente em acabamentos polidos, pois podem riscar a superfície. Versões cremosas e específicas para porcelanato podem ser utilizadas com cautela para remover sujeiras mais difíceis, sempre bem diluídas e com um teste prévio em uma área pequena e escondida.

Vinagre: Embora popular na limpeza caseira, o vinagre é um ácido e seu uso contínuo pode atacar o esmalte do porcelanato, deixando-o opaco e suscetível a manchas.

Na dúvida, a melhor recomendação é sempre consultar as orientações do fabricante do seu piso, pois as tecnologias e acabamentos podem variar.

Porcelanato polido x acetinado: existe diferença na limpeza?

Sim, o tipo de acabamento influencia nos cuidados. Embora a base da limpeza (água e detergente neutro) seja a mesma, há algumas particularidades:

Porcelanato Polido: Possui uma superfície lisa e brilhante, o que o torna mais suscetível a riscos e manchas de água. A secagem com um pano limpo após a limpeza úmida é essencial para manter o brilho e evitar marcas.

Porcelanato Acetinado: Tem um acabamento fosco e é menos escorregadio. É mais resistente a riscos e não evidencia tanto as manchas de água, tornando sua manutenção diária um pouco mais simples.

Dicas para prevenir manchas e riscos

Prevenir é sempre melhor do que remediar. Adote estes hábitos para prolongar a vida útil do seu piso:

Use capachos e tapetes nas entradas para reter a sujeira e a areia trazidas nos sapatos.

Aplique protetores de feltro nos pés de móveis, como cadeiras e mesas, para evitar arranhões ao movê-los.

Limpe imediatamente qualquer líquido derramado, especialmente substâncias como vinho, café, suco ou molhos, que podem manchar permanentemente se absorvidos.

Evite arrastar móveis ou objetos pesados diretamente sobre o piso. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.