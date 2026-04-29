É possível usar o saldo do FGTS para comprar um imóvel? Saiba como

Usar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para comprar a casa própria é uma possibilidade para muitos brasileiros. O recurso pode ser usado para dar entrada em um financiamento, pagar parte das prestações ou até mesmo quitar o saldo devedor, facilitando a realização de um dos principais objetivos financeiros das famílias.

O dinheiro do fundo pode ser aplicado tanto na compra de imóveis novos quanto usados, além de terrenos para construção ou imóveis na planta. A liberação dos valores, no entanto, depende de uma série de regras estabelecidas pelo governo federal, que envolvem tanto o comprador quanto as características da propriedade.

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Quais são as regras para usar o FGTS?

Para ter direito ao saque, o trabalhador precisa cumprir algumas exigências. A principal delas é ter no mínimo três anos de trabalho sob o regime do FGTS, somando todos os períodos, sejam eles consecutivos ou não. Também é necessário não possuir outro imóvel residencial na cidade ou região metropolitana onde mora ou trabalha.

Além disso, o comprador não pode ter um financiamento ativo no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) em qualquer outra parte do país. Essas condições garantem que o benefício seja direcionado para quem realmente precisa de apoio para adquirir sua primeira moradia.

O imóvel também deve atender a critérios específicos. Ele precisa ser residencial e urbano, com valor de avaliação de até R$ 2,25 milhões, que é o teto do SFH. A propriedade deve estar devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis e não pode ter sido comprada com recursos do FGTS nos últimos três anos.

Como usar o saldo na prática?

O processo para solicitar o uso do FGTS na compra de um imóvel é conduzido pela instituição financeira que concede o crédito, como bancos públicos ou privados. O interessado deve comunicar ao banco o desejo de utilizar o saldo do fundo de garantia no momento da negociação do financiamento.

O comprador deve apresentar a documentação necessária, que geralmente inclui documentos pessoais, carteira de trabalho e um extrato da conta do FGTS. A instituição financeira será responsável por formalizar o pedido junto à Caixa Econômica Federal, que é o agente operador do fundo.

Após a análise e aprovação pela Caixa, o valor é liberado diretamente para o vendedor do imóvel, no caso de compra à vista, ou para o banco, abatendo o valor financiado. O processo costuma ser integrado à operação de crédito, tornando o uso do recurso bastante prático para quem está habilitado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria