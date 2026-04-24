Cooktop ou fogão a gás tradicional? Vantagens e desvantagens de cada um

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Com o preço do gás de cozinha pesando no bolso, a escolha dos eletrodomésticos para uma nova cozinha vai além da estética. Decidir entre um cooktop moderno e um fogão a gás tradicional envolve analisar o custo total do projeto, o espaço disponível e a rotina da casa. Ambos os modelos têm vantagens claras e a decisão certa depende do que você prioriza: praticidade integrada ou design minimalista.

O fogão de piso, modelo mais comum nos lares brasileiros, é a solução completa. Ele une os queimadores e o forno em uma única peça, o que simplifica a compra e a instalação. Geralmente, basta conectar a mangueira de gás e colocá-lo no local desejado. Essa praticidade também se reflete no preço, que costuma ser mais acessível que a combinação de cooktop e forno de embutir.

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Por outro lado, seu design pode ser considerado ultrapassado para cozinhas planejadas. Ele ocupa um espaço fixo no chão, o que limita a criação de armários na parte inferior, e a limpeza pode ser mais complexa, com mais cantos e frestas para o acúmulo de gordura.

O design e a flexibilidade do cooktop

O cooktop é a estrela das cozinhas modernas. Instalado diretamente na bancada, ele oferece um visual limpo e integrado ao ambiente. A superfície lisa, geralmente de vidro temperado ou inox, facilita muito a limpeza no dia a dia. Outro ponto positivo é a flexibilidade: você ganha espaço para armários e gavetas logo abaixo dele.

Vale notar que, além dos modelos a gás, também existem os cooktops de indução, que funcionam com eletricidade. Eles aquecem as panelas por campo magnético, oferecendo mais segurança e rapidez, mas exigem panelas específicas e um investimento inicial geralmente maior.

A principal desvantagem do cooktop, seja a gás ou elétrico, é o custo. Além do aparelho em si, é necessário comprar um forno de embutir separadamente, o que eleva o investimento total. A instalação também é mais complexa, exigindo um corte preciso na pedra da bancada e, muitas vezes, a contratação de mão de obra especializada para os dois aparelhos.

Consumo, espaço e limpeza na balança

Em termos de consumo de gás, um cooktop e um fogão tradicional com queimadores de potência semelhante gastam praticamente a mesma coisa. A diferença real está no investimento inicial e na adaptação do projeto. O fogão tradicional vence no quesito economia e simplicidade, sendo ideal para quem busca uma solução rápida e funcional.

Já o cooktop é a escolha para quem não abre mão de um design sofisticado e de uma cozinha planejada nos mínimos detalhes. A facilidade de limpeza e a otimização do espaço são seus grandes trunfos. A escolha final, portanto, depende de equilibrar o orçamento disponível com o estilo de vida e o projeto estético desejado para a sua cozinha.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.