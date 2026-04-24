7 aparelhos inteligentes para ter em casa e reduzir a conta de luz

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A conta de luz está entre as principais preocupações no orçamento de muitas famílias. A boa notícia é que a tecnologia pode ser uma grande aliada para reduzir esses gastos. Aparelhos inteligentes, também conhecidos como gadgets de casa conectada, oferecem controle e monitoramento do consumo de energia na palma da mão, diretamente pelo celular.

Esses dispositivos permitem automatizar tarefas, como apagar luzes ou desligar eletrônicos, evitando o desperdício que muitas vezes passa despercebido. Embora o investimento inicial possa ser mais alto, a economia gerada na conta de luz compensa o valor a médio e longo prazo. Conheça sete opções para tornar sua casa mais eficiente.

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Sete gadgets para economizar energia

Lâmpadas inteligentes são a porta de entrada para uma casa conectada. Além de consumirem menos por serem de LED, permitem agendar horários para acender e apagar, ajustar a intensidade da luz e controlar tudo remotamente. Assim, nenhuma luz fica acesa por esquecimento. Vale lembrar que, por estarem sempre conectadas, essas lâmpadas consomem uma pequena quantidade de energia mesmo quando desligadas, mas esse gasto é mínimo e compensado pela economia gerada pela automação. Tomadas inteligentes transformam qualquer eletrodoméstico comum em um aparelho smart. Elas são ideais para monitorar o consumo de aparelhos como televisões, micro-ondas e videogames, que gastam energia mesmo em modo de espera (stand-by). Com elas, é possível programar o corte total de energia quando não estiverem em uso, eliminando o consumo fantasma. Interruptores inteligentes são uma alternativa às lâmpadas, pois controlam toda a iluminação de um cômodo a partir de um único ponto. Eles oferecem as mesmas funcionalidades de agendamento e controle remoto, sendo uma solução mais definitiva e integrada à estrutura da casa. Sensores de presença são perfeitos para corredores, banheiros e garagens. Esses dispositivos acendem as luzes automaticamente quando detectam movimento e as apagam após um período sem ninguém no ambiente. É uma forma simples de garantir que a iluminação só seja usada quando realmente necessária. Termostato inteligente é um item essencial para quem usa ar-condicionado ou aquecedor com frequência, especialmente em regiões com variações de temperatura mais intensas. O aparelho aprende a rotina dos moradores e ajusta a temperatura de forma automática para otimizar o conforto e o consumo. Ele pode, por exemplo, reduzir a potência quando não há ninguém em casa. Cortinas e persianas inteligentes ajudam a controlar a luz natural, o que tem grande impacto na conta. Automatizar as cortinas permite aproveitar ao máximo a iluminação do sol durante o dia, reduzindo a necessidade de lâmpadas acesas. No verão, mantê-las fechadas nos horários de pico de calor ajuda a manter o ambiente mais fresco. Monitor de consumo de energia é um dispositivo que se conecta diretamente ao quadro de luz da residência para fornecer uma visão completa do consumo em tempo real. Pelo aplicativo, é possível identificar quais aparelhos são os maiores vilões da conta de luz e tomar decisões mais estratégicas para reduzir o gasto geral da casa.

É importante ressaltar que a economia real obtida com esses aparelhos depende dos hábitos de consumo dos moradores e da quantidade de dispositivos instalados. A combinação da tecnologia com um uso consciente é a chave para uma redução expressiva na conta de luz.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.