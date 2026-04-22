Limão com cravo: o truque caseiro que afasta mosquitos e perfuma

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Manter os mosquitos longe de casa pode ser um desafio, especialmente durante as estações mais quentes. Uma dica caseira popular combina limão e cravo-da-índia, uma solução que pode funcionar como aromatizador caseiro e auxiliar na redução de alguns insetos. Além de acessível, o método é natural e seguro para ambientes com crianças e animais de estimação.

Por que essa combinação funciona?

O segredo está no cravo-da-índia, que é rico em eugenol, um composto com propriedades inseticidas e repelentes naturais. O cheiro cítrico do limão potencializa o aroma do cravo, criando uma fragrância que é agradável para os humanos, mas bastante incômoda para pernilongos e outros insetos voadores. Ao combinar os dois ingredientes, cria-se uma barreira olfativa que ajuda a afastar os insetos de forma natural, sem o uso de produtos químicos.

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É importante ressaltar que, apesar das propriedades repelentes do eugenol serem reconhecidas cientificamente, a eficácia do limão com cravo como repelente é limitada na prática doméstica. Essa solução pode incomodar alguns insetos pelo aroma forte, mas não oferece proteção confiável contra mosquitos transmissores de doenças como o Aedes aegypti. Para proteção adequada, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomenda o uso de repelentes registrados.

Como preparar o seu repelente natural

Fazer o seu próprio repelente de limão com cravo é muito simples e rápido. Você vai precisar de:

1 limão (ou laranja)

Cravos-da-índia (cerca de 20 a 30 unidades)

Passo a passo:

Corte o limão ao meio, na horizontal. Espete os cravos-da-índia na polpa de cada metade do limão, deixando as "cabeças" dos cravos para fora. Coloque as metades do limão em um prato ou pires. Posicione o prato em locais estratégicos, como perto de janelas, portas, ao lado da cama ou sobre mesas de centro e de jantar.

Durabilidade e manutenção

A eficácia do repelente caseiro geralmente dura de 2 a 3 dias. Após esse período, o aroma começa a diminuir. Para manter o efeito, é recomendado fazer a troca a cada 2 ou 3 dias, ou quando o limão começar a secar, garantindo que o ambiente continue protegido e perfumado.

Lembre-se de que o limão com cravo deve ser visto como um complemento natural para aromatizar ambientes, e não como substituto de medidas preventivas eficazes. Mantenha água parada eliminada, use telas em janelas e, quando necessário, opte por repelentes aprovados pela ANVISA.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.