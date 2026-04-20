Por que você deveria esfregar uma batata no seu fogão hoje mesmo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Um truque caseiro inusitado está ganhando popularidade na internet: usar uma batata crua para limpar gordura de panelas, fogões e outras superfícies. A técnica, que parece estranha à primeira vista, tem uma explicação simples e pode ser uma aliada na remoção de sujeira sem o uso de produtos químicos agressivos.

O segredo está na composição do próprio tubérculo. A batata é rica em amido, uma substância que funciona como um absorvente natural de óleos e gorduras. Ao ser esfregada na superfície engordurada, as moléculas de amido se ligam às de gordura, facilitando sua remoção e deixando o local mais limpo.

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Como usar a batata para limpar gordura

O processo é bastante simples e requer apenas uma batata crua e um pano limpo. Essa é uma ótima alternativa para quem busca métodos de limpeza natural e mais sustentáveis para o dia a dia.

Para aplicar o truque, siga estes passos:

Corte uma batata crua ao meio. Não é necessário descascá-la. Esfregue a parte cortada da batata diretamente sobre a mancha de gordura ou na superfície que deseja limpar. Faça movimentos circulares e aplique uma leve pressão. Você notará que o suco da batata e o amido começarão a agir. Deixe o líquido secar por alguns minutos sobre a mancha. Com um pano úmido ou uma esponja, remova os resíduos da batata e da gordura. Finalize secando a superfície com um pano seco e limpo.

Essa dica funciona bem em superfícies de aço inoxidável, como pias e panelas, ajudando a devolver o brilho. Também pode ser usada em azulejos próximos ao fogão, grelhas e até para remover pequenas manchas de gordura de tecidos, embora seja recomendado um teste em uma área discreta primeiro.

Apesar de ser eficaz para sujeiras recentes e leves, a batata pode não ser suficiente para remover gordura carbonizada ou manchas muito antigas. Nesses casos, ela pode servir como um primeiro passo antes de uma limpeza mais profunda, amolecendo a sujeira e facilitando o trabalho seguinte.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.