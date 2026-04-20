Por que você deveria esfregar uma batata no seu fogão hoje mesmo
Um truque caseiro inusitado está viralizando por substituir produtos químicos caros usando apenas um alimento que você já tem em casa
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Um truque caseiro inusitado está ganhando popularidade na internet: usar uma batata crua para limpar gordura de panelas, fogões e outras superfícies. A técnica, que parece estranha à primeira vista, tem uma explicação simples e pode ser uma aliada na remoção de sujeira sem o uso de produtos químicos agressivos.
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O segredo está na composição do próprio tubérculo. A batata é rica em amido, uma substância que funciona como um absorvente natural de óleos e gorduras. Ao ser esfregada na superfície engordurada, as moléculas de amido se ligam às de gordura, facilitando sua remoção e deixando o local mais limpo.
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Como usar a batata para limpar gordura
O processo é bastante simples e requer apenas uma batata crua e um pano limpo. Essa é uma ótima alternativa para quem busca métodos de limpeza natural e mais sustentáveis para o dia a dia.
Para aplicar o truque, siga estes passos:
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Corte uma batata crua ao meio. Não é necessário descascá-la.
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Esfregue a parte cortada da batata diretamente sobre a mancha de gordura ou na superfície que deseja limpar. Faça movimentos circulares e aplique uma leve pressão.
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Você notará que o suco da batata e o amido começarão a agir. Deixe o líquido secar por alguns minutos sobre a mancha.
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Com um pano úmido ou uma esponja, remova os resíduos da batata e da gordura.
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Finalize secando a superfície com um pano seco e limpo.
Essa dica funciona bem em superfícies de aço inoxidável, como pias e panelas, ajudando a devolver o brilho. Também pode ser usada em azulejos próximos ao fogão, grelhas e até para remover pequenas manchas de gordura de tecidos, embora seja recomendado um teste em uma área discreta primeiro.
Apesar de ser eficaz para sujeiras recentes e leves, a batata pode não ser suficiente para remover gordura carbonizada ou manchas muito antigas. Nesses casos, ela pode servir como um primeiro passo antes de uma limpeza mais profunda, amolecendo a sujeira e facilitando o trabalho seguinte.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.