Assine
overlay
Início Casa e Decoração
Truques

O segredo antigo para nunca mais ter mau cheiro na lixeira da cozinha

Um item que você pode ter em casa resolve o problema do chorume e da sujeira acumulada em segundos; descubra o que é e como aplicar

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
20/04/2026 15:52 - atualizado em 20/04/2026 15:58

compartilhe

SIGA
×
Mão enluvada descartando saco de lixo preto em lixeira. Fundo desfocado com vegetação e luz solar.
Descartar o lixo de forma eficaz é fundamental para evitar odores e vazamentos, onde a dica do jornal pode ser aplicada para manter a higiene da lixeira. crédito: Lina Darjan's Images

Manter a cozinha limpa e organizada é um desafio diário, e um dos maiores vilões costuma ser a lixeira. Odores desagradáveis e o vazamento de líquidos, conhecido como chorume, podem transformar uma tarefa simples em um verdadeiro transtorno. No entanto, uma solução antiga e extremamente eficaz pode resolver esses problemas: usar folhas de jornal no fundo do saco de lixo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Como o truque do jornal funciona na prática?

A aplicação é muito simples. Antes de colocar um novo saco de lixo na lixeira, forre o fundo do cesto com duas a quatro folhas de jornal dobradas. Essa camada extra servirá como uma barreira protetora, absorvendo qualquer líquido que possa vazar do lixo orgânico e evitando que ele se acumule no fundo da lixeira.

A ciência por trás da dica

O segredo da eficiência do jornal está em sua composição. O papel é feito de fibras de celulose, um material altamente poroso e com grande capacidade de absorção. Ao entrar em contato com a umidade, o jornal a retém, impedindo a formação de chorume e, consequentemente, a proliferação de bactérias que causam o mau cheiro.

Principais benefícios para o seu dia a dia

Adotar essa prática traz vantagens imediatas e notáveis para a rotina doméstica:

  • Neutralização de odores: Ao absorver a umidade, o jornal reduz significativamente os maus odores.

  • Limpeza facilitada: A lixeira permanece seca e limpa, eliminando a necessidade de lavagens frequentes.

  • Sustentabilidade: Você dá um novo uso a jornais antigos, contribuindo para a reciclagem e a redução do desperdício.

  • Economia: É uma solução de custo zero que evita o uso de produtos de limpeza específicos e sacos de lixo mais resistentes.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dicas para potencializar o efeito

Para resultados ainda melhores, você pode polvilhar uma colher de bicarbonato de sódio sobre as folhas de jornal antes de colocar o saco. O bicarbonato é um excelente neutralizador de odores e reforçará a ação do papel. Além disso, lembre-se de trocar as folhas de jornal a cada vez que retirar o lixo, garantindo máxima eficácia e higiene contínua.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay