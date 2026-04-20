O segredo antigo para nunca mais ter mau cheiro na lixeira da cozinha
Um item que você pode ter em casa resolve o problema do chorume e da sujeira acumulada em segundos; descubra o que é e como aplicar
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Manter a cozinha limpa e organizada é um desafio diário, e um dos maiores vilões costuma ser a lixeira. Odores desagradáveis e o vazamento de líquidos, conhecido como chorume, podem transformar uma tarefa simples em um verdadeiro transtorno. No entanto, uma solução antiga e extremamente eficaz pode resolver esses problemas: usar folhas de jornal no fundo do saco de lixo.
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Como o truque do jornal funciona na prática?
A aplicação é muito simples. Antes de colocar um novo saco de lixo na lixeira, forre o fundo do cesto com duas a quatro folhas de jornal dobradas. Essa camada extra servirá como uma barreira protetora, absorvendo qualquer líquido que possa vazar do lixo orgânico e evitando que ele se acumule no fundo da lixeira.
A ciência por trás da dica
O segredo da eficiência do jornal está em sua composição. O papel é feito de fibras de celulose, um material altamente poroso e com grande capacidade de absorção. Ao entrar em contato com a umidade, o jornal a retém, impedindo a formação de chorume e, consequentemente, a proliferação de bactérias que causam o mau cheiro.
Principais benefícios para o seu dia a dia
Adotar essa prática traz vantagens imediatas e notáveis para a rotina doméstica:
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Neutralização de odores: Ao absorver a umidade, o jornal reduz significativamente os maus odores.
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Limpeza facilitada: A lixeira permanece seca e limpa, eliminando a necessidade de lavagens frequentes.
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Sustentabilidade: Você dá um novo uso a jornais antigos, contribuindo para a reciclagem e a redução do desperdício.
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Economia: É uma solução de custo zero que evita o uso de produtos de limpeza específicos e sacos de lixo mais resistentes.
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Dicas para potencializar o efeito
Para resultados ainda melhores, você pode polvilhar uma colher de bicarbonato de sódio sobre as folhas de jornal antes de colocar o saco. O bicarbonato é um excelente neutralizador de odores e reforçará a ação do papel. Além disso, lembre-se de trocar as folhas de jornal a cada vez que retirar o lixo, garantindo máxima eficácia e higiene contínua.