O segredo antigo para nunca mais ter mau cheiro na lixeira da cozinha

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Manter a cozinha limpa e organizada é um desafio diário, e um dos maiores vilões costuma ser a lixeira. Odores desagradáveis e o vazamento de líquidos, conhecido como chorume, podem transformar uma tarefa simples em um verdadeiro transtorno. No entanto, uma solução antiga e extremamente eficaz pode resolver esses problemas: usar folhas de jornal no fundo do saco de lixo.

Como o truque do jornal funciona na prática?

A aplicação é muito simples. Antes de colocar um novo saco de lixo na lixeira, forre o fundo do cesto com duas a quatro folhas de jornal dobradas. Essa camada extra servirá como uma barreira protetora, absorvendo qualquer líquido que possa vazar do lixo orgânico e evitando que ele se acumule no fundo da lixeira.

A ciência por trás da dica

O segredo da eficiência do jornal está em sua composição. O papel é feito de fibras de celulose, um material altamente poroso e com grande capacidade de absorção. Ao entrar em contato com a umidade, o jornal a retém, impedindo a formação de chorume e, consequentemente, a proliferação de bactérias que causam o mau cheiro.

Principais benefícios para o seu dia a dia

Adotar essa prática traz vantagens imediatas e notáveis para a rotina doméstica:

Neutralização de odores: Ao absorver a umidade, o jornal reduz significativamente os maus odores.

Limpeza facilitada: A lixeira permanece seca e limpa, eliminando a necessidade de lavagens frequentes.

Sustentabilidade: Você dá um novo uso a jornais antigos, contribuindo para a reciclagem e a redução do desperdício.

Economia: É uma solução de custo zero que evita o uso de produtos de limpeza específicos e sacos de lixo mais resistentes. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dicas para potencializar o efeito

Para resultados ainda melhores, você pode polvilhar uma colher de bicarbonato de sódio sobre as folhas de jornal antes de colocar o saco. O bicarbonato é um excelente neutralizador de odores e reforçará a ação do papel. Além disso, lembre-se de trocar as folhas de jornal a cada vez que retirar o lixo, garantindo máxima eficácia e higiene contínua.