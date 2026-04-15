Dengue: 7 plantas que ajudam a repelir o mosquito da sua casa

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Com o aumento dos casos de dengue em todo o país, a busca por métodos de proteção contra o mosquito Aedes aegypti se intensifica. Além das ações fundamentais, como eliminar focos de água parada, muitas pessoas recorrem a soluções naturais para complementar a segurança em casa.

O uso de plantas com propriedades repelentes é uma dessas estratégias. O aroma liberado por certas espécies pode ajudar a manter os mosquitos afastados de ambientes internos e externos, funcionando como uma barreira olfativa.

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7 plantas que podem ajudar a repelir o mosquito da dengue

Confira algumas espécies conhecidas por seu aroma que incomoda o mosquito transmissor:

Citronela: É a planta repelente mais famosa. Seu cheiro cítrico forte é eficaz em mascarar os odores que atraem os mosquitos. Pode ser cultivada em vasos ou diretamente no jardim.

Lavanda (Alfazema): Além de seu perfume relaxante para os humanos, o óleo essencial de lavanda é um repelente natural que os mosquitos evitam.

Alecrim: O aroma amadeirado do alecrim não agrada apenas na culinária, mas também ajuda a manter os insetos à distância.

Manjericão: Fácil de cultivar, o manjericão exala um cheiro forte que é um ótimo repelente para mosquitos e moscas.

Cravo-de-defunto (Tagetes): Esta flor colorida contém piretrina, um composto químico amplamente utilizado em inseticidas comerciais.

Hortelã: O cheiro refrescante da hortelã é desagradável para muitos insetos, incluindo o Aedes aegypti.

Erva-cidreira (Capim-limão): Parente da citronela, possui um aroma de limão intenso que também atua como uma barreira olfativa contra os mosquitos.

Como usar as plantas repelentes

Para aproveitar o efeito repelente, posicione os vasos perto de portas, janelas e áreas de convivência, como varandas. Manter as plantas saudáveis e podadas pode intensificar a liberação dos óleos essenciais no ar. Além do benefício repelente, muitas dessas plantas podem ser usadas como temperos ou para chás, agregando ainda mais valor ao seu cultivo.

Lembre-se: as plantas são um recurso auxiliar e não substituem as medidas essenciais de combate à dengue. A principal forma de prevenção é eliminar qualquer recipiente que possa acumular água parada, local onde o mosquito Aedes aegypti se reproduz.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.