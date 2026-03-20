Como higienizar mamadeiras e utensílios do bebê corretamente

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A recente suspensão de lotes de fórmulas infantis pela Anvisa acendeu um alerta para pais e cuidadores sobre os riscos de contaminação. Manter mamadeiras, bicos, chupetas e outros utensílios do bebê devidamente higienizados é uma barreira essencial contra germes e bactérias que podem causar doenças.

O processo de limpeza vai além de uma simples lavagem com água e sabão. Para garantir a segurança dos pequenos, é fundamental seguir um passo a passo que elimina qualquer resíduo de leite ou fórmula, locais onde micro-organismos se proliferam rapidamente, e utilizar sempre água filtrada ou fervida para o preparo do alimento.

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Principais métodos de esterilização

Existem diferentes formas de esterilizar os itens do bebê, todas eficazes quando feitas corretamente. A escolha do método geralmente depende da praticidade e dos recursos disponíveis em casa.

Fervura: O método mais tradicional e acessível. Coloque os itens desmontados em uma panela grande, de uso exclusivo para este fim, e cubra-os completamente com água. Leve ao fogo e, após a água começar a ferver, deixe por 5 a 10 minutos. Desligue o fogo e espere a água esfriar antes de remover os itens com uma pinça limpa.

Esterilizador de micro-ondas: São recipientes plásticos próprios para esse fim. Basta adicionar a quantidade de água indicada pelo fabricante, colocar os utensílios dentro, fechar e levar ao micro-ondas pelo tempo recomendado. O vapor gerado pela água fará a esterilização.

Esterilizador elétrico: Funciona de forma semelhante ao de micro-ondas, mas é um aparelho autônomo. Ele também utiliza o vapor para eliminar os germes e costuma ter capacidade para várias mamadeiras ao mesmo tempo.

Cuidados adicionais e frequência

Além da limpeza diária, fique atento à manutenção dos utensílios. Substitua as escovas de limpeza a cada 30-45 dias e descarte mamadeiras ou bicos que apresentem rachaduras, arranhões ou aspecto amarelado, pois esses danos podem abrigar bactérias e dificultar a higienização completa.

Após esterilizar, deixe os itens secarem naturalmente sobre um pano limpo ou em um escorredor. Guarde-os em um recipiente fechado e limpo para evitar nova contaminação. A esterilização diária é crucial para bebês com até seis meses de idade, prematuros ou com o sistema imunológico comprometido. Após essa fase, para bebês saudáveis, uma lavagem rigorosa com água quente e sabão geralmente é suficiente, mas siga sempre a orientação do seu pediatra.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.