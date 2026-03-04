Guia do encanamento de banheiro: como reformar sem erros e vazamentos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Reformar o banheiro é um projeto importante, mas a parte que fica escondida nas paredes, o encanamento, é a mais crítica para o sucesso a longo prazo. Um sistema hidráulico bem planejado e executado evita vazamentos, infiltrações e a necessidade de quebrar tudo novamente. Para garantir a durabilidade e a segurança da sua obra, é fundamental conhecer os materiais adequados e os componentes essenciais do sistema.

Escolhendo os materiais corretos para cada função

A escolha dos tubos e conexões é o primeiro passo. Cada material possui características específicas de resistência à temperatura e pressão, sendo crucial utilizá-los corretamente para cada finalidade.

PVC (policloreto de vinila): é o material mais comum e de menor custo, indicado exclusivamente para a condução de água fria. Sua instalação é feita com adesivo plástico.

CPVC (policloreto de vinila clorado): uma versão mais resistente do PVC, o CPVC suporta temperaturas mais altas, geralmente entre 70°C e 80°C, sendo ideal para redes de água quente e fria. A união também é feita com adesivo específico.

PPR (polipropileno copolímero random): considerado o material mais robusto, o PPR suporta temperaturas de até 95°C. Suas juntas são unidas por termofusão, um processo que funde as partes e cria uma conexão única, eliminando o risco de vazamentos nas emendas.

Componentes essenciais do sistema hidráulico

Além dos tubos, um sistema hidráulico de banheiro é composto por diversas peças que garantem seu funcionamento correto. Certifique-se de que seu projeto inclui:

Tubos e conexões: a base do sistema para transportar a água.

Registros : válvulas essenciais para fechar o fornecimento de água para o chuveiro, a pia ou o vaso sanitário, facilitando manutenções sem precisar interromper o abastecimento de todo o imóvel.

Ralos e sifões: responsáveis por escoar a água utilizada e impedir o retorno de maus odores do esgoto.

Caixa sifonada: centraliza o escoamento de água do chuveiro, da pia e do bidê, direcionando-os para a tubulação de esgoto principal.

Manutenção hidráulica em tubulação de banheiro: a escolha correta dos materiais previne vazamentos e garante a segurança da reforma.pixelshot

Encanamento em casas vs. apartamentos

A abordagem da reforma hidráulica pode mudar dependendo do tipo de imóvel. Em casas, o proprietário geralmente tem controle total sobre o sistema, desde a entrada de água até a saída de esgoto. Já em apartamentos, a atenção deve ser redobrada com a "prumada", a coluna vertical de tubos que abastece todos os andares. Qualquer intervenção na prumada exige aprovação do condomínio e um profissional altamente qualificado, pois afeta diretamente os vizinhos. A reforma geralmente se limita às tubulações internas da unidade.

Cuidados finais para uma reforma segura

Para garantir que todo o projeto seja executado com perfeição, é indispensável a contratação de um profissional habilitado, como um encanador experiente ou um engenheiro hidráulico. Além disso, toda a instalação deve seguir as diretrizes da norma técnica Lei n° 5.626, que estabelece os requisitos para projetos, execução e manutenção de sistemas prediais de água fria e quente. Seguir essas recomendações é a melhor forma de assegurar uma obra segura, eficiente e livre de problemas futuros.

