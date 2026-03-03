Assine
Casa de 'All Her Fault': conheça a mansão real da série fenômeno

Apesar da trama se passar em Chicago, o imóvel icônico existe de verdade e fica em um subúrbio na Austrália; veja fotos e detalhes do projeto

Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
03/03/2026 12:17

A atriz Sarah Snook como Marissa Irvine e a Hawthorn House, a casa icônica que serve de cenário para a minissérie &quot;All Her Fault&quot;. crédito: Edition Office/Tom Ross e Ben Hosking/Reprodução

A minissérie "All Her Fault" rapidamente se tornou um fenômeno global, conquistando o público e a crítica com sua trama de suspense psicológico. O sucesso foi consolidado com indicações ao Globo de Ouro 2026, incluindo Melhor Minissérie e Melhor Atriz para a protagonista Sarah Snook. Na história, Snook interpreta Marissa Irvine, uma mãe que vive em uma casa imponente e minimalista, que funciona quase como um personagem por si só, refletindo os segredos e a tensão da narrativa.

De Chicago para a Austrália

Embora a história de "All Her Fault" seja ambientada em um bairro rico de Chicago, nos Estados Unidos, a residência que rouba a cena na tela está localizada do outro lado do mundo. Trata-se da Hawthorn House, uma premiada casa situada em Hawthorn, um subúrbio de Melbourne, na Austrália. A escolha de locações internacionais é uma prática comum em grandes produções, muitas vezes motivada por incentivos fiscais e pela arquitetura única disponível em outros países.

Fachada de casa moderna com concreto curvo, paredes de vidro, jardim verde e mesa de jantar interna.
A Hawthorn House, cenário de "All Her Fault"Edition Office/Tom Ross e Ben Hosking/Reprodução
Mulher sentada em sofá usando celular e sala de jantar minimalista com vista para jardim.
A Hawthorn House reflete a tensão da série com sua arquitetura minimalista Edition Office/Tom Ross e Ben Hosking/Reprodução

Arquitetura que conta uma história

Projetada pelo aclamado escritório de arquitetura Edition Office e concluída em 2019, a Hawthorn House possui 450 metros quadrados e é um exemplo de design contemporâneo. A estrutura é marcada por grandes "conchas" de concreto texturizado que se abrem para jardins internos, criando uma conexão constante entre o interior e o exterior. Esse jogo de luz, sombra e aberturas se alinha perfeitamente ao clima de mistério da série, transformando a casa no cenário ideal para os segredos de Marissa Irvine.

Casa moderna com paredes de concreto curvo, grandes janelas de vidro e exuberante jardim ao redor.
A arquitetura da Hawthorn House, com suas "conchas" de concreto e jardins, reflete o clima de mistério da minissérie.Edition Office/Tom Ross e Ben Hosking/Reprodução

