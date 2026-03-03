Casa de 'All Her Fault': conheça a mansão real da série fenômeno
Apesar da trama se passar em Chicago, o imóvel icônico existe de verdade e fica em um subúrbio na Austrália; veja fotos e detalhes do projeto
A minissérie "All Her Fault" rapidamente se tornou um fenômeno global, conquistando o público e a crítica com sua trama de suspense psicológico. O sucesso foi consolidado com indicações ao Globo de Ouro 2026, incluindo Melhor Minissérie e Melhor Atriz para a protagonista Sarah Snook. Na história, Snook interpreta Marissa Irvine, uma mãe que vive em uma casa imponente e minimalista, que funciona quase como um personagem por si só, refletindo os segredos e a tensão da narrativa.
De Chicago para a Austrália
Embora a história de "All Her Fault" seja ambientada em um bairro rico de Chicago, nos Estados Unidos, a residência que rouba a cena na tela está localizada do outro lado do mundo. Trata-se da Hawthorn House, uma premiada casa situada em Hawthorn, um subúrbio de Melbourne, na Austrália. A escolha de locações internacionais é uma prática comum em grandes produções, muitas vezes motivada por incentivos fiscais e pela arquitetura única disponível em outros países.
Arquitetura que conta uma história
Projetada pelo aclamado escritório de arquitetura Edition Office e concluída em 2019, a Hawthorn House possui 450 metros quadrados e é um exemplo de design contemporâneo. A estrutura é marcada por grandes "conchas" de concreto texturizado que se abrem para jardins internos, criando uma conexão constante entre o interior e o exterior. Esse jogo de luz, sombra e aberturas se alinha perfeitamente ao clima de mistério da série, transformando a casa no cenário ideal para os segredos de Marissa Irvine.