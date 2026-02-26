Chuva à vista? Veja como proteger sua casa da umidade

Resultado de altas temperaturas e intensos períodos de chuvas, o verão brasileiro é marcado pela umidade alta, que pode causar problemas. Paredes manchadas, cheiro de mofo e até problemas respiratórios são consequências diretas do excesso de água no ar.

Para ajudar você a manter seu lar seco e protegido, existe uma lista de itens essenciais que fazem toda a diferença durante os períodos chuvosos. São medidas que vão desde a manutenção básica até o uso de produtos específicos, garantindo mais conforto e segurança para sua família.

Leia Mais

Desumidificador de ar: este aparelho serve para retirar o excesso de umidade do ambiente, evitando a proliferação de fungos e ácaros. É ideal para quartos, closets e armários fechados, onde a circulação de ar costuma ser menor. Veda porta: uma solução barata e prática para impedir que a água da chuva entre por baixo das portas. Além de proteger contra a umidade, também ajuda a barrar poeira, vento e insetos, mantendo o ambiente mais limpo e seguro. Tinta impermeabilizante: se a umidade já é um problema recorrente nas paredes, aplicar uma tinta com propriedades impermeabilizantes ou antimofo cria uma barreira protetora. A medida evita o surgimento de manchas escuras e bolor, preservando a estrutura e a aparência do cômodo. Produtos antimofo para armários: pequenos potes com sílica ou outras substâncias que absorvem a umidade são perfeitos para guarda-roupas e gavetas. Eles protegem roupas, sapatos e documentos do cheiro desagradável e do mofo, que podem danificar os itens permanentemente. Calhas e rufos limpos: a manutenção preventiva é fundamental. Calhas entupidas com folhas e sujeira fazem a água transbordar e infiltrar pelas paredes e lajes. A limpeza periódica, principalmente antes da temporada de chuvas, evita danos estruturais sérios. Capachos absorventes: posicionar um bom capacho na entrada da casa ajuda a reter grande parte da água e da sujeira dos calçados nos dias chuvosos. Isso diminui a umidade que é levada para dentro dos ambientes, contribuindo para manter o piso seco e limpo. Ventilação adequada: pode parecer contraintuitivo, mas abrir as janelas por alguns momentos, mesmo em dias frios, ajuda a renovar o ar e a reduzir a concentração de umidade interna, reduzindo o mofo. Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria