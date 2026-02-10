Panelas de ferro: os segredos para cuidar e fazer durar gerações

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Panelas de ferro são mais que utensílios de cozinha; são uma herança que passa de geração em geração. A durabilidade, no entanto, não vem sem um manual de instruções. Para garantir que a sua atravesse décadas e evite a temida ferrugem, o segredo está em um processo simples conhecido como "cura" e em cuidados diários que protegem sua superfície antiaderente natural.

O ritual de preparação, ou cura, cria uma camada protetora que impede a oxidação e melhora o desempenho da panela a cada uso. Ignorar essa etapa é o principal motivo pelo qual muitas panelas acabam enferrujadas e guardadas no fundo do armário. O processo é mais simples do que parece e precisa ser feito antes do primeiro uso e sempre que a panela apresentar sinais de desgaste. Para panelas novas, especialistas recomendam repetir o processo de cura após cada uso nas primeiras 10 utilizações, espaçando gradualmente com o tempo.

O que é e como fazer a 'cura' da panela?

A cura nada mais é do que a polimerização de uma fina camada de gordura na superfície porosa do ferro. Esse processo cria um revestimento resistente e naturalmente antiaderente. Para fazer em casa, siga estes passos:

Lave a panela nova com água morna e sabão neutro para remover qualquer resíduo de fábrica; Seque completamente, primeiro com um pano e depois levando ao fogo baixo por alguns minutos para eliminar toda a umidade; Com a panela ainda morna, aplique uma camada muito fina de óleo vegetal (soja, girassol ou linhaça) por toda a superfície, interna e externa. Use um papel toalha para espalhar e remover o excesso; Leve a panela ao forno pré-aquecido na temperatura máxima (entre 200°C e 250°C, idealmente 230-250°C). Coloque-a de cabeça para baixo na grade para evitar que o óleo acumule no fundo. Deixe por cerca de uma hora; Desligue o forno e permita que a panela esfrie completamente lá dentro. Sua panela está pronta para uso; Atenção: se sua panela tiver cabo ou acessórios de madeira, não a leve ao forno. Nesse caso, faça a cura no fogão seguindo os mesmos passos de aplicação de óleo e aquecimento em fogo baixo até que saia fumaça.

A limpeza correta no dia a dia

Após cozinhar, a limpeza também exige atenção. O ideal é limpar a panela enquanto ela ainda está morna, pois os resíduos de alimentos saem mais facilmente. Use uma esponja macia com água quente e, de preferência, sabão neutro em barra ou pasta. Um pouco de detergente também pode ser usado, mas o sabão é mais indicado pois evita acúmulo de resíduos na superfície porosa do ferro. Evite produtos abrasivos ou palha de aço para não danificar a camada protetora.

O ponto mais importante é a secagem. Nunca deixe a panela secar ao ar livre. Use um pano limpo ou papel toalha e, para garantir, leve-a ao fogo baixo por um minuto até que toda a umidade evapore. Essa é a melhor forma de prevenir a ferrugem.

Se pontos de ferrugem aparecerem, não se preocupe. Esfregue a área com uma esponja de aço até remover a mancha. Depois, lave, seque bem no fogo e refaça o processo de cura para garantir a proteção.

Como guardar e outras dicas importantes

O armazenamento correto é fundamental para evitar a umidade e a ferrugem. Guarde suas panelas em um local seco e arejado. Se precisar empilhá-las, coloque uma folha de papel toalha entre elas para proteger a superfície e absorver qualquer umidade residual.

Lembre-se que o uso frequente é o melhor amigo da sua panela de ferro, pois cada cozimento ajuda a reforçar a camada de polímeros. No entanto, tenha atenção com alimentos muito ácidos, como molho de tomate, vinagre ou limão. Cozinhá-los por longos períodos pode desgastar a camada de cura, exigindo uma nova aplicação do processo com mais frequência.

