Como combater mofo e umidade em casa nos períodos de chuva

Períodos frequentes de chuvas podem ocasionar no surgimento de mofo e umidade. Manchas escuras nas paredes, cheiro forte e roupas com aspecto úmido são apenas alguns sinais de que o problema já se instalou, exigindo uma ação rápida para proteger a saúde da família e a estrutura do imóvel.

O excesso de umidade no ar, típico de períodos chuvosos, cria o ambiente perfeito para a proliferação de fungos. Além do desconforto estético e do odor desagradável, o mofo pode desencadear ou agravar problemas respiratórios, como rinite, sinusite e asma. Por isso, agir preventivamente é sempre o melhor caminho.

Como evitar o mofo em casa

A principal arma contra a umidade é a ventilação. Mesmo com chuva, aproveite qualquer trégua para abrir portas e janelas, dando preferência à ventilação cruzada, abrindo janelas e portas em lados opostos da casa, o que permite uma circulação de ar mais eficiente. Deixar a luz do sol entrar nos ambientes também ajuda a secar e a eliminar os fungos. Evite secar roupas dentro de casa, pois a prática aumenta consideravelmente a umidade interna.

Dentro dos armários e guarda-roupas, a falta de circulação de ar é um facilitador para o aumento de mofo. Uma dica simples é deixar as portas abertas por algumas horas do dia, espalhar pedaços de giz, que ajudam a absorver a umidade também é uma boa opção, lembrando de trocá-los periodicamente quando saturados. Saquinhos com cravo-da-índia são outra alternativa que também deixam um cheiro agradável.

Dicas para remover manchas de mofo

Se o mofo já apareceu, algumas soluções caseiras podem resolver o problema de forma eficaz. Antes de aplicar qualquer produto, use luvas e máscara para se proteger.

Vinagre branco: borrife vinagre branco puro sobre a área mofada, deixe agir por cerca de uma hora e depois limpe com um pano úmido. O vinagre é um excelente fungicida natural.

Água sanitária: para casos mais resistentes, dilua uma xícara de água sanitária em quatro litros de água. Aplique na mancha, espere alguns minutos e enxágue. Use com cuidado e mantenha o ambiente bem ventilado.

Bicarbonato de sódio: misture bicarbonato com um pouco de água até formar uma pasta. Aplique sobre o mofo, esfregue com uma escova e depois remova com um pano. É ideal para rejuntes e cantos difíceis.

Verificar a origem da umidade também é importante. Infiltrações em telhados e paredes precisam ser corrigidas para que o problema não retorne. Em áreas muito úmidas, como banheiros e cozinhas, o uso de tintas antimofo pode ser uma solução de longo prazo. Para casos mais severos ou em ambientes com pouca ventilação natural, o uso de um desumidificador elétrico pode ser um bom investimento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria