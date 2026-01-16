Como limpar seu tapete do jeito certo: o guia definitivo e fácil

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Você pode até aspirar o pó toda semana, mas quando foi a última vez que seu tapete recebeu uma limpeza de verdade? Mais do que um item de decoração, ele funciona como um filtro, acumulando poeira, ácaros, pelos de animais e outros poluentes que podem comprometer a qualidade do ar dentro de casa.

A boa notícia é que não é preciso contratar um serviço profissional para revitalizar a maioria das peças. Com as ferramentas certas e um método organizado, é possível fazer uma higienização profunda em casa, garantindo um ambiente mais saudável e devolvendo a beleza original do seu tapete.

Guia prático para limpar seu tapete em casa

Antes de iniciar, verifique a etiqueta do fabricante para instruções específicas. O processo a seguir é indicado para a maioria dos tapetes de fibras sintéticas e de lã. Para um resultado eficaz, escolha um dia ensolarado e, se possível, realize a limpeza em uma área externa.

Prepare o ambiente: retire todos os móveis de cima do tapete. O ideal é levá-lo para um quintal ou varanda e estendê-lo sobre uma lona para evitar o contato direto com o chão. Aspire bem os dois lados: use um aspirador de pó para remover toda a sujeira solta, como poeira e cabelos. Passe o aparelho nos dois lados da peça para garantir que os resíduos mais profundos sejam extraídos. Prepare a solução de limpeza: misture um shampoo específico para tapetes ou algumas gotas de detergente neutro em um balde com água. Use água morna para fibras sintéticas e fria para tapetes de lã, pois o calor pode danificar ou encolher o material. Teste antes de aplicar: em um canto pequeno e discreto do tapete, aplique um pouco da solução para verificar se as cores não desbotam ou mancham. Se não houver alteração, você pode continuar com segurança. Esfregue com cuidado: com uma escova de cerdas macias ou uma esponja, aplique a solução de limpeza em toda a superfície, fazendo movimentos suaves. Deixe o produto agir por cerca de cinco minutos para soltar a sujeira. Enxágue completamente: utilize uma mangueira de jardim com baixa pressão ou baldes de água limpa para enxaguar todo o sabão. Continue o processo até que a água que escorre do tapete saia totalmente transparente. Retire o excesso de umidade: use um rodo, passando no sentido das fibras, para remover o excesso de água. Se tiver um aspirador para líquidos, ele será muito útil nesta etapa para acelerar a secagem. Seque de forma correta: deixe o tapete secar completamente em uma superfície plana, virando-o para que os dois lados recebam ventilação. Certifique-se de que ele esteja 100% seco antes de levá-lo de volta para dentro para evitar mofo. Finalize para revitalizar as fibras: após a secagem, as fibras podem parecer um pouco compactadas. Passe novamente o aspirador de pó (sem a escova giratória) ou uma escova macia para levantá-las e devolver a textura original.

Com as ferramentas e métodos adequados, é possível fazer a limpeza profunda do seu tapete em casa, garantindo um ambiente mais saudável.

Cuidados com diferentes materiais

Tapetes de fibras naturais, como juta ou sisal, não devem ser molhados. Para esses modelos, a limpeza deve ser a seco. Polvilhe bicarbonato de sódio sobre a superfície, deixe agir por algumas horas e depois aspire completamente.

Peças mais delicadas, como tapetes persas, orientais antigos ou feitos de seda, exigem um cuidado especial. Nesses casos, o mais recomendado é procurar uma empresa especializada para não correr o risco de causar danos permanentes ao tecido e às cores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.