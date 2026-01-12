Proteja sua casa da inveja: 7 plantas contra o mau-olhado

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Cansaço sem motivo, sensação de peso no ambiente ou uma maré de azar inexplicável são queixas comuns. Para muitas pessoas, esses podem ser sinais de energias negativas, como a inveja e o mau-olhado, que afetam o bem-estar e a harmonia do lar. Uma forma popular e acessível de se proteger é usar o poder das plantas como amuletos naturais.

Integrar certas espécies na decoração não apenas embeleza os espaços, mas também, segundo crenças populares, cria uma barreira protetora. Elas funcionam como filtros energéticos, absorvendo ou repelindo vibrações ruins e atraindo boas energias. Cuidar de uma planta com essa intenção fortalece ainda mais seu propósito de proteção.

É importante ressaltar que as propriedades protetoras mencionadas a seguir são baseadas em crenças populares e tradições culturais, não possuindo comprovação científica.

Conheça 7 plantas para proteger sua casa

1. Arruda: talvez a planta mais famosa contra o mau-olhado, acredita-se que seu aroma forte afaste a inveja e absorva as energias negativas. É comum posicioná-la na entrada de casa como um escudo protetor. Cuidado ao manuseá-la, pois o contato com a pele exposta ao sol pode causar irritações.

2. Comigo-ninguém-pode: o nome popular já indica sua função de criar um campo de força contra vibrações ruins. É ideal para cantos da casa ou locais de grande circulação. Atenção: a planta é tóxica se ingerida e deve ser mantida fora do alcance de crianças e animais de estimação.

3. Espada-de-são-jorge: suas folhas pontiagudas e firmes são associadas ao poder de cortar a inveja e o mau-olhado. Além de ser uma planta resistente e fácil de cuidar, também é conhecida por ajudar a purificar o ar, tornando-se duplamente benéfica para ambientes internos.

4. Pimenteira: suas cores vibrantes são um símbolo de energia e vitalidade. A pimenta é vista como um elemento "quente, que combate e repele as energias densas da inveja. A crença popular diz que, quando a planta seca de repente, é sinal de que absorveu uma grande carga de negatividade.

5. Guiné: muito utilizada em rituais de limpeza espiritual, especialmente em algumas tradições de matriz africana, a guiné é considerada poderosa para afastar energias densas. Acredita-se que ela promova uma limpeza energética profunda no ambiente.

6. Alecrim: além de seu uso culinário, o alecrim é um potente purificador. Ele atrai alegria, amor e prosperidade, enquanto afasta a tristeza e a negatividade. Ter um vaso de alecrim em casa ajuda a elevar a vibração do local e a proteger contra o mau-olhado.

7. Manjericão: associado à prosperidade e ao sucesso, o manjericão também oferece proteção. Acredita-se que ele afasta a discórdia e atrai harmonia para o lar. Seu aroma agradável ajuda a tranquilizar a mente e a equilibrar as energias do ambiente, trazendo uma sensação de paz.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.