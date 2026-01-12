Proteja sua casa da inveja: 7 plantas contra o mau-olhado
Muitas pessoas buscam amuletos para afastar energias negativas; conheça as plantas que, segundo a crença popular, trazem proteção e bem-estar
compartilheSIGA
Cansaço sem motivo, sensação de peso no ambiente ou uma maré de azar inexplicável são queixas comuns. Para muitas pessoas, esses podem ser sinais de energias negativas, como a inveja e o mau-olhado, que afetam o bem-estar e a harmonia do lar. Uma forma popular e acessível de se proteger é usar o poder das plantas como amuletos naturais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Integrar certas espécies na decoração não apenas embeleza os espaços, mas também, segundo crenças populares, cria uma barreira protetora. Elas funcionam como filtros energéticos, absorvendo ou repelindo vibrações ruins e atraindo boas energias. Cuidar de uma planta com essa intenção fortalece ainda mais seu propósito de proteção.
Leia Mais
É importante ressaltar que as propriedades protetoras mencionadas a seguir são baseadas em crenças populares e tradições culturais, não possuindo comprovação científica.
Conheça 7 plantas para proteger sua casa
1. Arruda: talvez a planta mais famosa contra o mau-olhado, acredita-se que seu aroma forte afaste a inveja e absorva as energias negativas. É comum posicioná-la na entrada de casa como um escudo protetor. Cuidado ao manuseá-la, pois o contato com a pele exposta ao sol pode causar irritações.
2. Comigo-ninguém-pode: o nome popular já indica sua função de criar um campo de força contra vibrações ruins. É ideal para cantos da casa ou locais de grande circulação. Atenção: a planta é tóxica se ingerida e deve ser mantida fora do alcance de crianças e animais de estimação.
3. Espada-de-são-jorge: suas folhas pontiagudas e firmes são associadas ao poder de cortar a inveja e o mau-olhado. Além de ser uma planta resistente e fácil de cuidar, também é conhecida por ajudar a purificar o ar, tornando-se duplamente benéfica para ambientes internos.
4. Pimenteira: suas cores vibrantes são um símbolo de energia e vitalidade. A pimenta é vista como um elemento "quente, que combate e repele as energias densas da inveja. A crença popular diz que, quando a planta seca de repente, é sinal de que absorveu uma grande carga de negatividade.
5. Guiné: muito utilizada em rituais de limpeza espiritual, especialmente em algumas tradições de matriz africana, a guiné é considerada poderosa para afastar energias densas. Acredita-se que ela promova uma limpeza energética profunda no ambiente.
6. Alecrim: além de seu uso culinário, o alecrim é um potente purificador. Ele atrai alegria, amor e prosperidade, enquanto afasta a tristeza e a negatividade. Ter um vaso de alecrim em casa ajuda a elevar a vibração do local e a proteger contra o mau-olhado.
7. Manjericão: associado à prosperidade e ao sucesso, o manjericão também oferece proteção. Acredita-se que ele afasta a discórdia e atrai harmonia para o lar. Seu aroma agradável ajuda a tranquilizar a mente e a equilibrar as energias do ambiente, trazendo uma sensação de paz.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.