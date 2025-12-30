5 dicas para limpar seus tênis brancos e deixá-los como novos

Manter um tênis branco com aparência de novo é um desafio, mas essencial para quem não abre mão do estilo no dia a dia. A popularidade do calçado é tão grande que até marcas consolidadas em outros segmentos, como a Lupo, estão investindo em calçados casuais. A boa notícia é que, com alguns cuidados e produtos caseiros, é possível remover manchas, o amarelado e a sujeira acumulada sem danificar o material.

O segredo está em agir rápido para evitar que a sujeira se fixe no tecido ou na borracha. Antes de aplicar qualquer método, verifique as instruções de limpeza do fabricante, pois os resultados podem variar conforme o material do calçado. Confira cinco dicas práticas para revitalizar seus tênis brancos.

Leia Mais

Como deixar o tênis branco limpo de novo

1. Pasta de bicarbonato de sódio e vinagre

Essa combinação é eficaz para tênis de lona ou tecido. Misture uma colher de sopa de bicarbonato de sódio com uma de vinagre branco e uma de água morna até formar uma pasta. Com uma escova de dentes antiga, aplique a solução sobre as áreas sujas, esfregando com movimentos circulares. Deixe a mistura secar sobre o calçado por algumas hours e, depois, bata o tênis para remover o excesso de pó. Recomenda-se testar em uma pequena área escondida antes de aplicar no calçado inteiro.

2. Pasta de dente branca para a borracha

A sola de borracha amarelada ou encardida pode ser recuperada com um truque simples. Use um creme dental branco, que não seja em gel ou colorido, para não manchar. Aplique o produto diretamente na borracha e esfregue com uma escova. Deixe agir por cerca de 10 minutos e remova com um pano úmido. A textura do produto pode ajudar a clarear a superfície.

3. Água micelar para detalhes em couro

Se o seu tênis possui partes em couro ou material sintético, a água micelar pode ser uma boa aliada. O produto, geralmente usado para limpeza facial, remove a sujeira de forma delicada. Basta umedecer um algodão com a solução e passar suavemente sobre as manchas. É uma alternativa para limpezas rápidas e localizadas, mas sempre faça um teste em uma área pequena e não visível primeiro para garantir que não haverá danos ao material.

4. Cuidado ao usar a máquina de lavar

Lavar o tênis na máquina de lavar é uma opção apenas em último caso e exige cuidados. Primeiro, remova os cadarços e as palmilhas. Coloque o calçado dentro de um saco protetor para roupas delicadas para evitar danos ao tênis e à máquina. Use sabão líquido em pouca quantidade e programe um ciclo de lavagem suave, sempre com água fria, pois a água quente pode deformar o calçado e descolar a sola.

5. A secagem correta faz toda a diferença

Nunca seque seu tênis branco diretamente ao sol ou em secadoras. O calor intenso pode causar manchas amareladas difíceis de remover e deformar a estrutura do calçado. O ideal é deixá-lo secar à sombra, em um local arejado. Para acelerar o processo e manter o formato, coloque papel-toalha amassado dentro dele, trocando sempre que ficar úmido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.