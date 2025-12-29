Como fazer a 'limpeza de fim de ano' para renovar as energias da casa

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A chegada do final do ano convida a uma reflexão sobre ciclos que se fecham e novos que se iniciam. Para muitos, essa transição começa dentro de casa, com uma organização que vai além da simples faxina. Trata-se de um ritual para renovar as energias do ambiente, preparando o espaço físico e mental para receber as oportunidades de 2026.

Mais do que limpar a poeira, a chamada "limpeza de fim de ano" funciona como uma ferramenta para destravar o que está parado. Um ambiente organizado pode influenciar diretamente o bem-estar, a clareza de pensamentos e a disposição para novos projetos. A ideia é simples: deixar para trás o que não serve mais para abrir caminho ao que está por vir.

O processo não precisa ser exaustivo ou concluído em um único dia. O segredo é ter um plano claro e avançar um passo de cada vez, transformando a tarefa em um momento de autocuidado e renovação. Focar em um cômodo por vez evita a sobrecarga e torna a experiência mais leve e gratificante.

Como começar a organização para o novo ano

Para colocar a mão na massa de forma eficiente, algumas estratégias podem facilitar a jornada. A organização por etapas ajuda a visualizar o progresso e a manter a motivação em alta. Veja um passo a passo prático para aplicar em sua casa:

Comece pelo descarte : antes de limpar ou guardar, separe tudo o que não tem mais utilidade. Use caixas ou sacos para categorizar os itens em: manter, doar, consertar e jogar fora. Seja honesto sobre o que realmente precisa ficar.

Atenção aos pontos críticos: guarda-roupas, armários de cozinha e gavetas de documentos costumam ser os maiores acumuladores de objetos. Dedique um tempo especial a eles. Roupas que não são usadas há mais de um ano, por exemplo, podem ser doadas.

Digitalize a papelada: contas pagas, manuais de instrução e documentos antigos podem ocupar um espaço precioso. Fotografe ou escaneie o que for importante e descarte o papel físico com segurança.

Limpeza profunda: após a retirada do excesso, realize uma limpeza detalhada. Mova os móveis de lugar, limpe janelas, cortinas e cantos que normalmente são esquecidos. A ventilação natural é uma grande aliada para purificar o ambiente.

Organize com intenção: ao guardar os itens que ficaram, pense na funcionalidade. Deixe à mão o que você usa com mais frequência. Usar organizadores, como caixas e divisórias, ajuda a manter tudo no lugar por mais tempo e facilita a rotina diária.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.