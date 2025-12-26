Como usar as cores da virada de 2026 na decoração da sua festa

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A tradicional escolha de cores para a virada do ano está saindo das roupas e invadindo a decoração das festas de Réveillon. Para celebrar a chegada de 2026, levar os desejos de paz, amor e prosperidade para o ambiente da celebração é uma forma criativa de atrair boas energias e surpreender os convidados.

Transformar a casa para a festa não exige grandes investimentos. Com ideias simples, é possível criar uma atmosfera temática e cheia de significado. O segredo está em distribuir as cores de maneira equilibrada nos detalhes, desde a mesa de jantar até pequenos pontos de luz espalhados pelos cômodos.

A escolha de uma paleta de cores ajuda a guiar a decoração. Você pode definir uma cor principal e usar as outras em detalhes, ou combinar tons que harmonizam entre si. O branco, por exemplo, é uma base neutra excelente que destaca as outras cores e representa a paz.

Cores e ideias para sua decoração de Ano Novo

Cada cor carrega um simbolismo forte na cultura popular. Usá-las na decoração pode reforçar as intenções para o ciclo que se inicia. Veja como aplicar as principais cores na sua festa de forma prática e charmosa.

Branco: paz e harmonia; é a cor clássica do Réveillon. Use em toalhas de mesa, flores como lírios ou rosas brancas, velas e balões. O branco serve como uma tela para destacar os outros tons;

Amarelo ou dourado: riqueza e sucesso; ideal para detalhes que trazem brilho. Invista em talheres dourados, fitas para amarrar guardanapos, taças com bordas especiais ou confetes espalhados pela mesa;

Vermelho: paixão e amor; para não sobrecarregar o ambiente, use o vermelho em pontos específicos. Pode estar presente em frutas como morangos e cerejas na mesa, em flores ou em pequenos laços decorativos;

Verde: esperança e saúde; incorpore a cor com elementos naturais. Use folhagens para criar um caminho de mesa, ramos de eucalipto em jarras ou ervas aromáticas, como o alecrim, nos arranjos;

Azul: tranquilidade e serenidade; o tom pode ser usado na iluminação, com luzes de LED azuis, ou em detalhes na mesa posta, como jogos americanos e guardanapos.

Laranja: energia e criatividade; uma cor vibrante que levanta o astral. Use em arranjos de flores, balões ou em frutas, como laranjas e tangerinas, que compõem a decoração da mesa.

Para uma combinação harmônica, defina uma cor principal, como o branco, e adicione toques de duas ou três outras cores que representem seus maiores desejos para 2026. Fitas coloridas em taças e garrafas, por exemplo, são uma solução fácil e que gera um ótimo efeito visual.

Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Velas coloridas, porta-copos temáticos e até mesmo as cores das sobremesas e dos drinks podem entrar na composição, tornando a celebração ainda mais especial e cheia de boas intenções para o novo ano.

