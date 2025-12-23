Comprou um imóvel? Veja 5 reformas que mais valorizam sua casa ou apê

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Investir em uma reforma após a compra de um imóvel vai além do conforto e da estética. Escolher as mudanças certas pode garantir um retorno financeiro significativo em uma futura venda e até influenciar no cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Algumas alterações são vistas pelo mercado como mais valiosas e atraem mais compradores.

Seja para morar ou para vender, focar em melhorias estratégicas otimiza o dinheiro aplicado. Certas reformas podem valorizar o imóvel entre 20% e 40%, transformando o gasto em um investimento com alta liquidez. Conheça cinco intervenções que trazem o maior retorno.

5 reformas que mais valorizam um imóvel

Cozinha funcional e moderna:Considerada o coração da casa, a cozinha é um dos primeiros ambientes que os compradores avaliam. Investir em bancadas de materiais como granito ou quartzo, armários planejados e metais de qualidade transforma o espaço. Eletrodomésticos embutidos também agregam percepção de valor. Banheiros atualizados. Junto com a cozinha, banheiros reformados são decisivos na escolha de um comprador. A troca de revestimentos antigos por porcelanato, a instalação de louças e metais modernos e um bom projeto de iluminação fazem toda a diferença. Um box de vidro e um gabinete organizado são essenciais. Pintura neutra e pisos novos. Esta é uma das reformas com melhor custo-benefício. Paredes pintadas com cores neutras, como branco e cinza claro, agradam a maioria das pessoas e dão sensação de limpeza e amplitude. A substituição de pisos antigos por opções como vinílico ou laminado moderniza o imóvel instantaneamente. Integração de ambientes. O conceito aberto continua em alta no mercado imobiliário. Derrubar uma parede para integrar a cozinha com a sala de estar, por exemplo, cria um espaço social mais amplo e iluminado. Antes de qualquer demolição, é fundamental consultar um engenheiro para verificar se a parede não é estrutural. Melhorias na área externa ou varanda. A primeira impressão é crucial. Em casas, renovar a fachada com uma nova pintura, cuidar do jardim ou instalar um portão moderno valoriza o imóvel. Em apartamentos, o fechamento da varanda com vidro, desde que devidamente regularizado junto à prefeitura, e a criação de um espaço gourmet são diferenciais muito procurados.

É importante lembrar que qualquer reforma que altere a área construída do imóvel, como o fechamento de uma varanda, deve ser aprovada previamente pela prefeitura e devidamente regularizada. Essa atualização no cadastro imobiliário pode levar a uma reavaliação do valor venal do imóvel, que é a base de cálculo para o IPTU do ano seguinte.

