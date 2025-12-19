Adeus, cheiro de mofo! Saiba quais as melhores dicas caseiras

A chegada de dias mais úmidos costuma trazer problemas envolvendo mofo e o cheiro gerado por ele nos armários. Antes de pensar em soluções elaboradas, saiba que a resposta para esse incômodo pode estar na sua cozinha. Ingredientes simples podem ser usados para eliminar odores e proteger suas roupas de forma eficaz e barata.

O mofo se prolifera em ambientes escuros, com pouca ventilação e excesso de umidade. Por isso, o primeiro passo é sempre esvaziar completamente o móvel e deixar as portas abertas por algumas horas para arejar. Isso já ajuda a combater a causa do problema, preparando o terreno para uma limpeza mais profunda e duradoura.

Dicas caseiras para eliminar o cheiro de mofo

Com o armário vazio e arejado, você pode usar produtos do dia a dia para neutralizar o odor e evitar que ele volte a aparecer. As opções são fáceis de aplicar e não agridem os móveis ou os tecidos.

Vinagre branco: conhecido por suas propriedades desinfetantes, o vinagre branco é um dos produtos mais eficientes. Misture partes iguais de vinagre e água em um borrifador, aplique a solução por todo o interior do guarda-roupa e passe um pano limpo. Deixe secar naturalmente com as portas abertas.

Cravo-da-índia: além de ter um aroma agradável, o cravo possui ação antifúngica. Enrole um punhado de cravos em um pedaço de pano. Coloque nos cantos do armário para perfumar e proteger o ambiente contra novos focos de mofo.

Bicarbonato de sódio: o produto também é um excelente neutralizador de odores. Deixe um recipiente aberto com bicarbonato dentro do armário, preferencialmente nos cantos ou em prateleiras. Lembre-se de substituí-lo a cada 30 dias para garantir sua eficácia.

Acima de tudo, lembre-se que a ventilação regular é a forma mais importante de prevenção contra o mofo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata