O closet que chamou atenção na CASACOR Minas une design, leveza e inovação

*Conteúdo Patrocinado



Na edição especial de 30 anos da CASACOR Minas, a Dell Anno Belo Horizonte apresenta um closet que ressignifica a relação entre forma, função e identidade. Com curvas marcantes e uma composição que evoca conforto e fluidez, o ambiente propõe uma leitura contemporânea da silhueta feminina, elegante, forte e ao mesmo tempo leve.

Assinado pela arquiteta Cris Capanema, o projeto aposta na união entre marcenaria de alto padrão, soluções tecnológicas e uma proposta de bem-estar que valoriza o cotidiano como extensão do autocuidado. A experiência sensorial começa no olhar e se estende ao uso, com materiais nobres, iluminação precisa e organização inteligente que traduzem o chamado “luxo silencioso”.

Design autoral, tecnologia e um novo olhar sobre funcionalidade

A proposta da Dell Anno na mostra deste ano nasce da vontade de ressignificar o conceito de closet como um refúgio pessoal. “Mais do que beleza, buscamos traduzir a personalidade de quem habita o espaço por meio do conforto, da tecnologia e do design”, afirma Olavo Rocha, empresário à frente da Dell Anno na capital mineira.

A marcenaria premium se destaca pela composição curva e fluida, e dialoga com elementos de funcionalidade e sofisticação. Entre os diferenciais do ambiente estão os expositores iluminados para joias, acabamentos de alto desempenho e recursos embutidos que elevam o dia a dia sem abrir mão da estética.

Inspirado no movimento do corpo feminino, o espaço também traduz o compromisso da marca com a sustentabilidade, apostando em uma produção responsável e em soluções duradouras.

Dell Anno reforça sua presença na CASACOR com olhar estratégico e criativo

Comemorando 40 anos de história, a Dell Anno é hoje uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, reconhecida por sua atuação sólida em design autoral, inovação e personalização.

Na capital mineira, a marca se destaca por unir atendimento de excelência a uma estrutura industrial de classe mundial. O portfólio inclui soluções que expressam o chamado “novo luxo”: consciente, tecnológico e feito para durar.

