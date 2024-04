Khloe Kardashian, uma das celebridades mais famosas e influentes da atualidade, é conhecida não apenas por seu papel no reality show "Keeping Up with the Kardashians", mas também por sua incrível mansão na Califórnia, que custou a impressionante quantia de R$91 milhões.

Neste artigo, vamos explorar todos os detalhes sobre essa propriedade deslumbrante, desde sua localização até as características que a tornam única.



Quanto custou a mansão de Khloe Kardashian?

Para começar, é impossível não ficar curioso sobre o preço dessa mansão de tirar o fôlego. Com um valor estimado em R$91 milhões, a propriedade de Khloe Kardashian não é apenas uma casa, mas uma verdadeira obra-prima arquitetônica que reflete o estilo de vida luxuoso da celebridade. Com um orçamento tão substancial, não é surpresa que cada detalhe dessa mansão seja digno de admiração.

Onde fica a mansão de Khloe Kardashian?

A mansão de Khloe Kardashian está localizada em Hidden Hills, uma comunidade exclusiva e tranquila no condado de Los Angeles, Califórnia. Hidden Hills é conhecida por abrigar muitas celebridades devido à sua privacidade e à proximidade com os principais pontos de interesse de Los Angeles. Com a cidade de Calabasas a oeste e a cidade de Beverly Hills a leste, Hidden Hills é o lugar perfeito para aqueles que desejam um refúgio tranquilo, mas ainda querem estar perto da agitação de Hollywood.



Como é a mansão de Khloe Kardashian?

A mansão de Khloe Kardashian é verdadeiramente espetacular em todos os sentidos. Com mais de 12.000 metros quadrados de espaço vital, a propriedade é um verdadeiro palácio. Ela possui sete quartos, oito banheiros e dois lavabos, o que a torna ideal para receber amigos e familiares. Além disso, o empreendimento conta com um cinema em casa, onde Khloe e seus convidados podem desfrutar de filmes em grande estilo.

Mesa de jantar da mansão de Khloe Reprodução/Hulu

A sala de estar da mansão é imensa e apresenta tetos altos, uma lareira elegante e grandes janelas que permitem a entrada de muita luz natural. A cozinha é um sonho para qualquer entusiasta da culinária, com aparelhos de última geração e uma ilha central espaçosa. Para os amantes do vinho, Khloe também possui uma adega em sua mansão, onde pode armazenar sua coleção pessoal.

Louças sofisticadas da famosa Kardashian Reprodução/ Hulu

O quintal da propriedade é verdadeiramente impressionante, com uma piscina de borda infinita, uma banheira de hidromassagem e uma área de entretenimento ao ar livre que inclui uma cozinha completa e uma lareira externa. Há também um campo de basquete e um campo de minigolfe para os amantes de esportes.

Outro destaque da mansão de Khloe Kardashian é o closet, que é tão grande que poderia ser considerado uma loja de roupas de grife. Com espaço de sobra para todas as suas roupas, sapatos e acessórios, Khloe tem um verdadeiro paraíso da moda em sua própria casa.

Closet da mansão da celebridade Reprodução/ Hulu

Quem é Khloe Kardashian?



Khloe Kardashian é uma personalidade da mídia, empresária e socialite americana. Ela ganhou destaque como uma das estrelas do reality show "Keeping Up with the Kardashians", que acompanha a vida da família Kardashian-Jenner. Além de sua carreira na televisão, Khloe também é empreendedora e possui sua própria marca de roupas e produtos de beleza.

Com uma personalidade cativante e um senso de moda marcante, Khloe Kardashian conquistou uma enorme base de fãs ao longo dos anos. Sua mansão de R$91 milhões é apenas um reflexo do sucesso e do estilo de vida luxuoso que ela construiu para si mesma.

A mansão de Khloe Kardashian é uma verdadeira obra-prima da arquitetura e do luxo localizada na Califórnia. Esta propriedade deslumbrante é um testemunho do sucesso e do estilo de vida extravagante da celebridade. Com uma infinidade de comodidades e um preço impressionante, a mansão de Khloe Kardashian é realmente uma residência digna de admiração. É um lembrete de que, para algumas celebridades, o céu não é o limite quando se trata de criar um lar dos sonhos.

