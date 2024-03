Não está fácil nem para as estrelas de Hollywood, e Alec Baldwin, que o diga: desde 2022, o famoso ator americano tenta, por diversas vezes, vender sua casa localizada nos Estados Unidos.

O imóvel, que possui uma área de 40 mil m², sofreu um corte de preço considerável: para conseguir fechar a venda, Baldwin reduziu US$ 10 milhões do valor inicial da propriedade.

Saiba onde fica a mansão, como ela é por dentro e por quanto ela está sendo vendida atualmente.

Como é a mansão?

Localizada nos Hamptons, um grupo de vilas de luxo situado em Nova York, a mansão de Alec Baldwin possui 929 m² e está localizada em uma área de 40 mil m². Desde que foi adquirida pelo ator em 1995, a propriedade passou por diversas expansões e já conta com aprovação para outras, além do aval para a construção de outra casa de 930 m².

O imóvel conta com sete quartos, nove banheiros, uma ampla cozinha, sala de jantar, biblioteca, spa, sala de degustação de vinhos, cinema, piscina, varanda, horta e até um pavilhão de 58 m² com uma lareira de pedra.

Por quanto está à venda?

A mansão de Alec Baldwin foi adquirida pela bagatela de US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 8,4 milhões), mas devido à valorização imobiliária e às expansões pelas quais passou ao longo do tempo, esse valor sofreu uma alteração.

Em setembro de 2022, quando foi anunciada pela primeira vez, a propriedade estava à venda por US$ 29 milhões (cerca de R$ 143 milhões). Porém, sem sucesso na venda, Baldwin resolveu fazer um corte de US$ 10 milhões (cerca de R$ 49 milhões) no valor original e, portanto, o imóvel está sendo vendido atualmente por US$ 19 milhões (cerca de R$ 94,5 milhões).

Para anunciar o desconto, o ator gravou um vídeo no qual fala sobre a casa e o divulgou pela imobiliária de luxo Saunders & Associates. Confira a seguir:



Conheça Alec Baldwin

Nascido nos Estados Unidos, Alexander Rae Baldwin III é um ator, escritor, produtor, comediante e ativista político.

Ao longo de sua carreira, Baldwin já foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme “The Cooler” (2003), foi três vezes vencedor do Golden Globe Award de Melhor Ator de Série Cômica pela série 30 Rock e oito vezes vencedor do Screen Actors Guild Awards, prêmio no qual recebeu o maior número de nomeações da história.

Além de seu sucesso como ator, Alec Baldwin também é conhecido por seu engajamento político e social, usando sua voz para defender diversas causas. Sua influência no cinema e na cultura popular o posiciona como uma das figuras mais respeitadas e reconhecidas da TV e do cinema em todo mundo.

