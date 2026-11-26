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Pequenas lesões que demoram a cicatrizar podem revelar doenças ocultas e exigir cuidados rápidos. Um caso registrado em Burscheid, na Renânia do Norte-Vestfália, demonstra a evolução desse tipo de problema no corpo.

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Volker Hoettgen não percebeu inicialmente um ponto de pressão no pé direito. A área afetada inflamou e não cicatrizou com o passar do tempo.

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Evolução do quadro e cirurgias

A falta de recuperação da ferida exigiu intervenções no paciente, que tinha 45 anos na época. Em um primeiro momento, dois dedos sofreram amputação. Pouco depois, os médicos precisaram amputar também os dedos restantes do membro.

Durante a cirurgia, exames identificaram pela primeira vez a presença de diabetes tipo 2 no organismo de Hoettgen.

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Conduta clínica

O diagnóstico exigiu a adoção imediata de medicação específica: a enfermidade passou a ser tratada com a administração de insulina.