Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Famosas como Jennifer Aniston, Khloé Kardashian e Hailey Bieber utilizam a massagem linfodrenante para estimular o sistema linfático, diminuir inchaços, expelir toxinas e reforçar a imunidade. Nas redes sociais, a tendência da caminhada linfática, chamada no TikTok de "lymphatic walking", promete esses efeitos sem custos.

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O massagista e massoterapeuta Andrea Benfatto, especialista nas áreas esportiva, estética e terapêutica, explica que caminhar em ritmo acelerado favorece a circulação linfática e diminui a sensação de inchaço, embora não atue como técnica milagrosa.

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Ação mecânica e benefícios do movimento

O sistema linfático não tem um órgão propulsor central como o coração. O deslocamento da linfa depende das contrações musculares, da respiração e de mudanças de pressão nos tecidos corporais.

Ao caminhar em velocidade moderada ou rápida, a musculatura dos membros inferiores trabalha no direcionamento dos fluidos corporais e ajuda no retorno venoso. Esse exercício gera melhorias diretas:

menos sensação de peso nas pernas;

ativação circulatória eficiente;

ganho de resistência corporal;

diminuição da rigidez física causada por longos períodos em pé ou sentado.

Benfatto afirma que faltam comprovações de que passos coreografados, oscilação de braços ou métodos específicos de respiração entreguem vantagens superiores às de uma passada ritmada convencional.

Origens da retenção e recomendações práticas

O terapeuta pontua que retenção de líquidos difere de disfunções na circulação venosa ou linfática. Vários fatores colaboram para intensificar o inchaço:

sedentarismo prolongado na mesma postura corporal;

ingestão desmedida de sódio;

temperatura ambiente quente;

variações de hormônios.

Casos de retenção constante recebem alívio com as manobras suaves do método linfodrenante. Para resultados consistentes, o especialista orienta aliar esse suporte terapêutico a medidas diárias: