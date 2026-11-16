Falta de ar ao subir uma escada ou caminhar, tosse persistente, produção de secreção e chiado no peito podem parecer sintomas corriqueiros, especialmente com o passar dos anos. Mas, quando persistentes, esses sinais merecem atenção. Eles estão entre as manifestações da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), condição respiratória caracterizada pela limitação persistente do fluxo de ar nos pulmões.

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A doença é mais frequente em adultos a partir dos 40 anos e pode ser mais comum do que muitas pessoas imaginam. Na região metropolitana de São Paulo, levantamento do estudo Platino ou epidemiológico citado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde identificou prevalência de 15,8% entre pessoas com mais de 40 anos. No país, a DPOC figura como a quinta causa de morte considerando todas as faixas etárias.

Apesar desse impacto, muitas pessoas convivem com a doença sem saber. No acompanhamento de nove anos do estudo Platino citado pelo Ministério da Saúde, 70% dos novos casos identificados não haviam recebido diagnóstico médico, um enorme subdiagnóstico. Um dos motivos é que a DPOC pode evoluir gradualmente. A pessoa pode se acostumar à falta de ar ou passar a evitar determinadas atividades, atribuindo essas mudanças à idade ou falta de condicionamento físico.

Por isso, reconhecer os sintomas e procurar um profissional de saúde é fundamental. A espirometria tem papel central na investigação da DPOC em pessoas com sintomas respiratórios persistentes ou fatores de risco. Próximo ao Dia Mundial da DPOC, lembrado nesta quarta-feira (18/11), ampliar o conhecimento sobre a doença pode ajudar a reduzir mitos e favorecer a busca por avaliação profissional no momento adequado.

“Um dos desafios da DPOC é justamente a progressão gradual dos sintomas. Muitas vezes, a pessoa passa a fazer menos esforço, evita escadas ou adapta sua rotina sem perceber que pode existir uma condição respiratória por trás dessas mudanças”, afirma a pneumologista Angela Honda, diretora executiva da Fundação Proar e médica voluntária na reabilitação pulmonar da Unifesp.

“Os sintomas não devem ser simplesmente normalizados, inclusive com o avanço da idade. Procurar avaliação médica é importante para investigar esses sinais e, quando necessário, estabelecer o cuidado adequado para cada pessoa”, alerta Angela.

A seguir, a especialista esclarece alguns dos principais mitos e verdades sobre a DPOC:

"DPOC é uma doença que aparece apenas em pessoas muito idosas"

Mito: A DPOC é mais frequente com o avanço da idade, mas não deve ser entendida como uma consequência natural do envelhecimento. A doença pode estar presente a partir dos 40 anos, especialmente entre pessoas expostas a fatores de risco. Na Região Metropolitana de São Paulo, estudo epidemiológico citado pelo Ministério da Saúde identificou prevalência de 15,8% na população acima dos 40 anos. Por isso, sintomas respiratórios persistentes não devem ser atribuídos simplesmente à idade.

"DPOC afeta apenas quem fuma"



Mito: Embora o tabagismo seja o principal fator de risco modificável para a DPOC, a doença também pode ocorrer em pessoas que nunca fumaram. A exposição prolongada à poluição do ar, fumaça de biomassa, por exemplo, uso de fogão a lenha, poeiras, vapores e agentes químicos, especialmente em ambientes domésticos ou ocupacionais, também está associada ao desenvolvimento da condição. Fatores genéticos e antecedentes respiratórios podem aumentar a suscetibilidade individual.

"DPOC é uma doença contagiosa"



Mito: A confusão pode acontecer porque tosse e produção de secreção também aparecem em algumas doenças respiratórias infecciosas. No entanto, a DPOC é uma condição crônica caracterizada pela limitação persistente do fluxo de ar nos pulmões e não resulta do contágio entre pessoas.

"É melhor esperar a falta de ar ficar intensa antes de procurar ajuda"



Mito: Não é preciso esperar que os sintomas interfiram de maneira importante na rotina para buscar avaliação. Como a DPOC pode evoluir gradualmente, algumas pessoas passam a caminhar menos, evitar escadas ou reduzir outras atividades sem perceber que estão adaptando o cotidiano à dificuldade para respirar. Falta de ar persistente, tosse crônica, produção de secreção e chiado merecem atenção, especialmente na presença de fatores de risco.

A avaliação médica e a espirometria são importantes para a investigação e confirmação diagnóstica, principalmente se a pessoa teve exposição aos fatores de risco. Mesmo que os sintomas sejam leves, quanto antes fizemos o diagnóstico, melhor o prognóstico dessa pessoa.

"Não existem opções de tratamento para a DPOC"



Mito: Embora seja uma condição crônica, assim como a hipertensão e diabetes, a DPOC pode ser tratada e acompanhada. Existem diferentes abordagens terapêuticas, definidas de acordo com as características e necessidades de cada paciente, com o objetivo de controlar sintomas, melhorar a capacidade para realizar atividades cotidianas e reduzir o risco de exacerbações/crises.

O cuidado também pode incluir medidas como cessação do tabagismo, atividade física, vacinação e reabilitação pulmonar. A ciência continua avançando na compreensão dos diferentes mecanismos envolvidos na DPOC, incluindo a investigação de novas abordagens e de terapias biológicas para determinados perfis de pacientes.

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"Eu ainda fumo, por isso não adianta procurar tratamento"



Mito: DPOC por tabagismo é um estigma que a pessoa que fuma tem, mas é importante entender que o tabagismo também é uma doença. Existe código internacional de doença (CID), por isso a necessidade de tratamento para sua cessação. Não é um comportamento ou “falta de vergonha na cara”, e a DPOC já pode estar instalada e necessitando de tratamento.