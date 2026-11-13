Sexta-feira 13 marca o fim de Mercúrio e Vênus retrógrados; saiba o que esperar

Nesta sexta-feira 13, Mercúrio e Vênus encerram seus movimentos retrógrados ao mesmo tempo. O fenômeno marca o fim de um período que, nas últimas semanas, envolveu questões relacionadas à comunicação, aos relacionamentos amorosos, às amizades e às finanças, áreas que passaram por questionamentos e reavaliações.

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Segundo o astrólogo e tarólogo Mateus Cordeiro, do Astrocentro, plataforma esotérica, essa combinação que assusta muita gente é, na verdade, um ótimo sinal. Dois medos juntos não viram um perigo maior. O que temos aqui é um fim de retrógrado, e fim de retrógrado é notícia boa, afirma.

Impactos da retrogradação

Mercúrio, planeta da comunicação, dos contratos e da tecnologia, estava retrógrado desde 24 de outubro, em Escorpião, signo que não gosta de superficialidade. Vênus, planeta dos afetos e do dinheiro, estava retrógrada desde 3 de outubro. O resultado, segundo o especialista, foi um período de revisão, conversas antigas voltando, verdades à tona, além de relações e autoestima sendo repensadas.

Mateus Cordeiro lembra que o retrógrado é uma ilusão de ótica: É como estar no carro e ultrapassar outro na estrada. Por um instante, o outro parece ir para trás, mesmo seguindo em frente, afirma.

Tendências para esperar a partir do dia 13

O encerramento dos movimentos retrógrados traz alguns pontos importantes:

Mais clareza nas relações: quando Mercúrio (mente e palavra) e Vênus (coração e vínculos) voltam ao passo juntos, o que você sente e o que consegue dizer tendem a se alinhar. Assim, conversas travadas poderão voltar a fluir;

quando Mercúrio (mente e palavra) e Vênus (coração e vínculos) voltam ao passo juntos, o que você sente e o que consegue dizer tendem a se alinhar. Assim, conversas travadas poderão voltar a fluir; Vênus volta para casa: ela fica direta justamente no dia que rege, dentro de Libra, um dos signos que governa;

ela fica direta justamente no dia que rege, dentro de Libra, um dos signos que governa; Mudança acontece gradualmente: no dia da mudança, os planetas parecem parados no céu, o que pode trazer cansaço, pensamentos repetidos e confusão de última hora. A sombra de Mercúrio vai até cerca de 30 de novembro, e a de Vênus, até meados de dezembro.

Desacelerar, refletir sobre o passado e evitar decisões precipitadas estão entre as orientações para esse período (Imagem: Dmitriy Prayzel | Shutterstock)

Como encarar a sexta-feira 13 e as semanas seguintes?

Para atravessar esse período, é importante ter alguns cuidados e atitudes:

Desacelere no dia : deixe as decisões grandes e compromissos importantes para a semana seguinte, se puder;

: deixe as decisões grandes e compromissos importantes para a semana seguinte, se puder; Escreva o que aprendeu: anote quem e o que voltou para a sua vida nesse período . O que fica e o que você solta?;

anote quem e o que voltou para a sua vida nesse . O que fica e o que você solta?; Faça algo de Vênus : banho demorado, flor na mesa, música que você ama, mensagem carinhosa para alguém;

: banho demorado, flor na mesa, música que você ama, mensagem carinhosa para alguém; Rascunhe agora, envie depois : aquela conversa definitiva pode ser escrita agora e enviada com calma nos próximos dias;

: aquela conversa definitiva pode ser escrita agora e enviada com calma nos próximos dias; Avance aos poucos até o fim do mês: utilize o período de sombra para colocar em prática o que foi revisado, um passo de cada vez.

E os cuidados de sempre seguem valendo até a poeira baixar: reler mensagens antes de enviar, ler contratos com calma, fazer backup do celular e do computador, confirmar horários e endereços e evitar decisões no calor da emoção. Os retrógrados não tiraram nada de você. Eles te deram tempo para escolher melhor, diz Mateus Cordeiro.

Origem da fama de azar da sexta-feira 13

A fama de azar vem da cultura e da religião, não dos astros. Entre as explicações mais conhecidas, estão a Última Ceia, o mito nórdico de Loki e a prisão dos Cavaleiros Templários, em 1307. A ideia de unir sexta-feira e 13 em um único dia de azar é bem mais recente: tem cerca de cem anos e ganhou força com livros e filmes de terror. Na Itália, o número temido é o 17. Na Espanha e na Grécia, o azar é ligado a terça-feira 13.

Na astrologia, a sexta-feira é o dia de Vênus, planeta do amor, da beleza, do prazer e do dinheiro. O nome do dia em várias línguas vem dela: viernes, vendredi, venerdì. Para a astrologia, sexta-feira nunca foi dia de azar. É dia de afeto, finaliza Mateus Cordeiro.

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Por Ana Carolina Batista